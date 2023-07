Aviso URGENTE: inscrições para receber benefício do INSS neste final de semana

O INSS é uma autarquia responsável por efetuar o pagamento de benefícios de caráter previdenciário, como aposentadorias e pensões, todavia, ela também realiza a administração de benefícios que possuem caráter assistencial, como é o caso do Benefício de Prestação Continuada, conhecido por BPC, que está disponível para alguns brasileiros que cumprem as exigências para fazer parte do programa. A grande novidade é que no próximo final de semana, as inscrições estarão abertas, entenda.

O que é o BPC?

O benefício em questão, é concedido pelo Governo Federal e visa ajudar pessoas com deficiência e idosos que estão em situação de vulnerabilidade social, mensalmente, eles recebem um auxílio no valor de 1 salário mínimo vigente, todavia, para ter direito, é preciso cumprir alguns requisitos, a saber:

Caso o interessado seja idoso, é preciso ter pelo menos 65, já no caso de pessoas com deficiência não há idade mínima;

A renda familiar precisa ser inferior a 1/4 do salário mínimo vigente;

Nos casos das pessoas com deficiência, é preciso que ela comprove sua incapacidade, seja física ou mental.

Sobretudo, é preciso ter acesso ao Cadastro Único, caso a pessoa não tenha acesso, ela precisa procurar um Centro de Referência de Assistência Social, popularmente conhecido como CRAS e realizar o cadastro.

Inscrições irão ocorrer neste final de semana

Neste final de semana, para ser mais preciso, nos dias 15 e 16 de julho, das 07 da manhã até às 15h30 da tarde, o INSS irá realizar alguns mutirões para agilizar o processo de análise dos pedidos realizados para a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC). A previsão é que cerca de 20 assistentes sociais realizem mais de 300 atendimentos extras.

Para ir até o local, que fica localizado na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro, é preciso realizar um agendamento prévio, pela central 135, que funciona de segunda a sábado, das 07h até às 22h.

O objetivo da ação é diminuir a fila de espera para receber o benefício em questão, já que uma das etapas que mais demoram é a avaliação social. Lembrando que não haverá perícias médicas durante o mutirão, apenas o serviço citado anteriormente.

O tempo de espera deve diminuir

A meta é que mutirões como esse, sejam realizados em cidades onde a fila de espera para receber a visita seja superior a um mês e quinze dias, a fim de tornar o processo ainda mais rápido. A ideia deles é que o evento não seja um fato isolado, mas que venha acontecer com uma certa frequência.

Lembrando que passar pelo atendimento não significa que o usuário terá o benefício concedido, já que é apenas uma das fases para que o benefício seja liberado para o usuário.

Todos estão esperando que tudo dê certo, principalmente, por conta que mutirões do tipo já ocorreram em outras localidades.