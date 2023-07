Antecipação da restituição do IR liberada? Veja como sair do aperto

Quando todos souberam da restituição do Imposto de Renda (IR) se tornou um fator muito esperado por milhares de pessoas, já que é um momento bom em que o cidadão vai receber de volta os valores extras que foram pagos. Os brasileiros são aconselhados a entregar as declarações antecipadamente para conseguir receber a restituição antes.

Mas na prática, não é assim que sempre acontece, porém tem como pedir uma antecipação desses pagamentos, lembrando que eles vão receber de qualquer jeito mais existem uma hierarquia na ordem dos pagamentos. Por isso, é recomendável ter cuidado ao tomar essa decisão devido a vários fatores.

No período em que as instituições financeiras vão fazendo os pagamentos do referido tributo, os bancos oferecem as pessoas, porém isso é uma linha de empréstimos ofertada, por isso é necessário ficar atento.

E sabemos que todo empréstimo tem também os juros, então é necessário analisar se realmente você quer pedir a antecipação dessa restituição ou se é melhor esperar a devolução no dia correto.

Como pedir essa antecipação da restituição?

SE caso você analisou e verificou que realmente precisa desse dinheiro com urgência, você vai ter que pedir dinheiro emprestado no banco e não de fato, conseguindo sua restituição antecipada, pois o banco sabe que você vai receber o seu dinheiro do reembolso do Imposto de Renda, e assim ele vai liberar o mesmo valor, porém com juros.

Como se trata de uma concessão com garantia, os juros são menores que os normais em outros tipos de situações, no entanto, o cliente poderá emprestar uma cifra igual o valor que vai receber do governo e nunca um valor maior dessa previsão.

Alguns especialistas dão dicas de que a pessoa use dessa antecipação somente em dois casos:

Uma emergência financeira grave

Usar o dinheiro para quitar um débito urgente, quando os juros é bastante alto e é necessário acabar logo o pagamento.

Entrada na restituição do Imposto de Renda

Se deseja dar entrada na restituição do Imposto de Renda, é necessário entrar em contato com os canais de atendimento que são disponibilizados pelos bancos. No entanto, é preciso saber que eles vão exigir o recibo de entrega da sua declaração, e nele precisa estar os valores que são restituídos pela Receita Federal.

Aqueles que já solicitaram o recebimento do reembolso ocorresse via PIX que podem não conseguir ter o acesso ao benefício do empréstimo.

