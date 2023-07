“Geladeira, micro-ondas, tanquinho e mais”; LULA quer derrubar os preços DESTES produtos

Lula busca diminuir preços de produtos – Na quarta-feira (12), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou uma possível política de incentivo ao consumo de eletrodomésticos de linha branca. A ideia do chefe do executivo, que foi compartilhada com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, pode ser um impulso para a economia doméstica e para a indústria em um momento de recuperação econômica.

A sugestão de Lula ao vice-presidente é reeditar um programa de incentivos para reduzir os preços dos eletrodomésticos de linha branca. Foto: TV Brasil

Produtos com preços menores são o objetivo de Lula

Os eletrodomésticos de linha branca são peças essenciais na rotina doméstica de qualquer família brasileira. Esses aparelhos, que incluem itens como geladeira, fogão, micro-ondas, refrigerador, ar-condicionado, forno elétrico, cafeteira, torradeira, purificador de água, máquina de lavar roupas, secadora de roupas, tanquinho, máquina de lavar louça, adegas e frigobar, desempenham funções vitais como cozinhar e lavar roupas. A alta qualidade e longa vida útil desses produtos os tornam menos propensos à substituição frequente, principalmente em momentos de baixa atividade econômica.

A conversa entre o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin ocorreu durante um evento no Palácio do Planalto. O presidente, na ocasião, sugeriu a reedição de um programa de incentivo à compra desses produtos. Lula defendeu a ideia de facilitar a aquisição de eletrodomésticos de linha branca para que os brasileiros possam renovar seus utensílios domésticos, sobretudo quando estes já estão obsoletos ou não funcionam corretamente.

Lula salientou a importância de tornar mais acessíveis os eletrodomésticos para a população brasileira. No entanto, ele fez um apelo por um consumo responsável, insistindo que as pessoas não devem gastar além de suas possibilidades. A fala do presidente ocorre no contexto da iminente implementação do programa Desenrola, uma iniciativa voltada para a renegociação de dívidas de pessoas físicas com o objetivo de estimular o consumo.

O pedido do presidente para “abrir a mão um pouquinho” não foi direcionado apenas a Alckmin. Ele também solicitou o apoio da ministra do Planejamento, Simone Tebet, em um esforço para tornar mais fácil para o povo brasileiro ter acesso aos produtos de linha branca.

Iniciativa governamental

Se o incentivo à compra de eletrodomésticos de linha branca for efetivamente implementado, não será a primeira vez que Lula se engaja em uma iniciativa desse tipo. Em seu segundo mandato, em 2009, o presidente lançou um programa que reduziu o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de quatro itens de linha branca: geladeiras, fogões, máquinas de lavar roupas e tanquinhos. Naquela ocasião, as reduções de IPI foram concedidas durante três meses, de acordo com um esquema específico que variava entre isenção total e reduções significativas.

A atual proposta de Lula traz à memória essa ação do passado e insinua um possível caminho para a reativação do setor de eletrodomésticos e para o reaquecimento do consumo interno. Contudo, enquanto o anúncio oficial de uma política de incentivo não é feito, resta ao país aguardar os próximos passos do governo, sempre na esperança de melhorias que favoreçam a população e a economia brasileira.

