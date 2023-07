Bolsa auxílio de R$ 1 MIL da Caixa está com inscrições abertas

Caixa oferece bolsa auxílio – Em uma ação que demonstra compromisso com a formação educacional e profissional do país, a Caixa Econômica Federal, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), está finalizando nesta sexta-feira (14), o período de inscrições para uma oportunidade única: a chance de concorrer a uma bolsa de até R$ 1 mil para estagiários.

A bolsa de até R$ 1 mil é oferecida pela Caixa Econômica Federal como auxílio aos estudantes selecionados. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Entenda as condições para a Bolsa Auxílio da Caixa

A iniciativa faz parte de um programa de seleção de candidatos que preencham uma série de requisitos específicos. Para estar apto a participar do processo seletivo, é fundamental que o interessado esteja matriculado regularmente em instituições de ensino públicas ou privadas. Este matrícula deve ser em cursos de Ensino Médio Regular, Ensino Médio EJA, Técnico e Superior. Além disso, o candidato deve ter no mínimo 16 anos de idade.

A oferta de vagas na Caixa Econômica Federal é ampla e abrangente. Estudantes de ensino médio têm a oportunidade de participar, assim como aqueles matriculados em uma variedade de cursos técnicos e de nível superior. Dentre as áreas técnicas contempladas estão Administração, Comércio, Contabilidade, Finanças, Logística, Marketing, Recursos Humanos, Secretariado, Seguros, Serviços Públicos, Vendas e Segurança do Trabalho. Para o nível superior, os cursos considerados são Arquitetura e Urbanismo, Assistente de Projetos Sociais (abrangendo áreas como Ciências Sociais, Ciências Políticas, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social), Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica.

O valor da bolsa auxílio ofertada pela Caixa Econômica Federal é bastante atraente e varia conforme o nível de escolaridade do candidato e a carga horária semanal que será desempenhada. Para estudantes de ensino médio/técnico, a remuneração é de R$ 400,00 para uma carga de 20 horas semanais, e de R$ 500,00 para 25 horas semanais. Já para os estudantes de ensino superior, o valor da bolsa é de R$ 800,00 para 20 horas semanais e de R$ 1.000,00 para 25 horas semanais. Ademais, todos os estagiários selecionados receberão um auxílio transporte no valor de R$ 130,00.

Como participar

Este programa de seleção promovido pela Caixa Econômica Federal, através do CIEE, visa formar um cadastro reserva de estágio. Vale destacar que 10% das vagas são destinadas para Pessoas com Deficiência (PcD) e 30% são voltadas para aqueles que se autodeclaram negros (pretos ou pardos), demonstrando uma atitude inclusiva e socialmente responsável da instituição.

Os interessados em concorrer a uma das vagas oferecidas devem acessar o site do CIEE (https://www.ciee.org.br/), seguir as instruções para inscrição no processo seletivo da Caixa e completar uma prova online. Para as vagas de ensino superior, há ainda uma etapa adicional que consiste em uma entrevista.

Com essa iniciativa, a Caixa Econômica Federal reforça seu papel enquanto agente de transformação social e formadora de mão de obra qualificada, propiciando a estudantes de todo o país uma oportunidade ímpar de ganhar experiência prática e uma remuneração justa, ao mesmo tempo que contribui para sua formação educacional e profissional.

