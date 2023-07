ALERTA: temperatura pode CAIR a 0 °C e Brasil enfrentará tempestades; veja a previsão

Um ciclone extratropical deve chegar nas próximas horas à região sul do país, trazendo tempestades, além de uma brusca mudança no tempo, com queda intensa de temperatura e possível chuva de granizo em algumas regiões; também há riscos de alguns estados do sudeste brasileiro serem afetados pelo fenômeno climático. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o ciclone deve atingir a região sul na manhã desta quarta-feira. Saiba mais abaixo quais cidades devem ser atingidas pelas tempestades e para tomar as devidas precauções.

A previsão de chegada de ciclone deve trazer temperaturas congelantes e tempestades na região sul do país. Fernando Frazão/Agência Brasil

Vem frio por aí!

Que o sul do país costuma ter os invernos mais rigorosos do país não é novidade, mas a chegada de fenômenos naturais acompanhados de tempestades que podem causar prejuízos não apenas em cidades como à população, em geral, sempre preocupa.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, é previsto que um ciclone extratropical vindo do oceano atlântico, mais precisamente da região norte argentina e paraguaia, atinja cidades do sul do Brasil ainda nesta quarta-feira.

O instituto prevê fortes tempestades, com chuva entre 30 mm e 60 mm por hora, e ventos intensos de até 100 km/h com possível queda de granizo.

Há também risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Veja quais possíveis cidades serão afetadas

Serão afetadas pelo ciclone as seguintes áreas: Serrana, Oeste Catarinense, Sudoeste Rio-grandense, Vale do Itajaí, Noroeste Rio-grandense, Grande Florianópolis, Centro Ocidental Rio-grandense, Metropolitana de Curitiba, Metropolitana de Porto Alegre, Sudeste Rio-grandense, Nordeste Rio-grandense, Norte Catarinense, Sul Catarinense, Centro Oriental Rio-grandense, Sudoeste Paranaense, Sudeste Paranaense, Centro-Sul Paranaense.

Infelizmente, o fenômeno climático deve se manter na região pelos próximos dias. Segundo Marcia Seabra, meteorologista e coordenadora-geral da Defesa Civil Nacional, explicou, em coletiva de imprensa, as geadas devem ser registradas em vários pontos da região Sul na próxima sexta-feira (14). Nesse dia, a temperatura pode chegar a quase 0 ºC nas serras Gaúcha e Catarinense.

Região sudeste também pode ser atingida por tempestades

A previsão é que os ventos diminuam a partir da quinta-feira (13), quando o ciclone extratropical deve se deslocar para o Oceano Atlântico e perder força.

Mas ainda assim, a mudança brusca de tempo deve ter tempo de atingir cidades do sudeste brasileiro. No sábado (15), o frio permanece e há previsão de geada na Serra da Mantiqueira, nos trechos em São Paulo e Minas Gerais, e no sul paulista.

O ciclone extratropical está associado a uma frente fria que deverá avançar pelo país, causando baixas temperaturas também em áreas do Sudeste e Centro-Oeste, podendo atingir até o sul da região amazônica. O fenômeno meteorológico se formou em uma área de baixa pressão continental entre o norte da Argentina e o Paraguai.

Quais os cuidados durante uma tempestade

Durante as tempestades é recomendado não sair de casa. Saia somente se for absolutamente necessário. Não retire nem coloque roupa em estendedores (varais) de arame durante um temporal, principalmente se houve incidência de raios. Mantenha-se afastado e não trabalhe em cercas, alambrados, linha telefônicas ou elétricas e estruturas metálicas.

Também é desaconselhável: