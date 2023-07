Delineados da Barbie estão em alta e ajudarão você a brilhar

Usar delineados da Barbie para comparecer à tão esperada estreia do longa, no dia 20 de julho? Bem… Para algumas pessoas, seguir uma tendência mais Barbiecore somente por conta de um filme parece exagero, enquanto que para outras é a oportunidade perfeita de celebrar um lançamento que tem tudo para ser marcante.

Seja apostando em uma pegada mais gráfica ou usando o famoso “gatinho” nos olhos, sempre existe a inspiração ideal para usar a cor rosa de forma criativa e conseguir brilhar como a própria Barbie, e é exatamente disso que este artigo trata.

Como já mencionado, o filme tem data marcada para a sua estreia, e sem dúvidas será uma ocasião muito oportuna para quem gosta de usar maquiagens que sejam mais cativantes.

Os delineados da Barbie já estão compondo vários looks | Imagem: Chalo Garcia / unsplash.com

A força do Barbiecore já existe há algum tempo

Quem ainda não sabe como se preparar para ir ao cinema encontrará neste artigo a inspiração de que precisa, pois poderá conhecer os melhores delineados da Barbie para usar.

Além disso, também vale a pena abusar da ousadia, da diversão e, claro, de muito rosa em todo o look: quem fizer isso não passará despercebido. Afinal, estará se inspirando na famosa boneca da Mattel.

Vale saber, inclusive, que o look destacado por meio da cor rosa é o foco da tendência Barbiecore, cuja popularidade começou a crescer em 2022. Tal tendência, por sinal, surgiu mais especificamente nos anos 2000, mas não havia nenhum nome para defini-la.

Os delineados da Barbie que são perfeitos para curtir o filme no cinema

Margot Robbie, que é a grande estrela do live-action da Barbie, já usou e abusou da maquiagem rosa em eventos de divulgação do filme.

E a boa notícia é que essa é uma iniciativa que pode ser adotada por qualquer pessoa que deseja curtir a tão aguardada estreia em grande estilo.

E os delineadores da Barbie que são indicados nesse sentido são:

O delineado com uma pegada gráfica

Essa é uma opção muito original, e também muito ousada, uma vez que faz parecer que quem a usa tem olhos similares ao de um desenho animado.

E engana-se quem acredita que é preciso usar o preto sobre o rosa para obter o tom desejado: como a ideia é uma make mais Barbiecore, vale a pena apostar em dois tons diferentes da cor, ou mesmo fazer o traço em vermelho.

O delineado gatinho

Esse é um delineado clássico para quem quer um olhar mais sedutor, considerando que dá aos olhos um efeito felino único.

Também é uma opção muito feminina, que tem tudo a ver com o filme da Barbie. E, o melhor: também é possível fazê-lo com um bom tom de rosa, sobre um sombreado em rosa mais claro. O preto costuma ser uma cor coringa nessa composição. Mas, pelo menos no dia 20 de julho, vale a pena deixá-lo de lado.

Delineado com brilhos

Além das opções acima, também é possível maquiar os olhos usando uma sombra rosa brilhante, ou usar uma que seja mais neutra e, sobre ela, acrescentar os brilhos que desejar, inclusive em formato de pedrinhas.

Pérolas, strass… Tudo é permitido na hora de criar o look rosa cheio de glamour.

