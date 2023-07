ADEUS aos cabelos brancos! Este é o truque para simular reflexos

Embora existam pessoas que aceitam bem os cabelos brancos e até mesmo os apreciam, existem outras pessoas que simplesmente gostariam de se livrar deles: para elas, quando o tom grisalho começa a surgir, é como se automaticamente ficassem mais velhas.

É preciso entender, porém, que em na maioria dos casos este fator está justamente relacionado à idade, uma vez que, conforme envelhecemos, passamos a ter deficiência de melanina. Mas, nem tudo está perdido: é possível “contrariar” este efeito do tempo por meio de algumas iniciativas, como utilizando truques caseiros, usando as tradicionais tintas ou mesmo recorrendo à adoção de reflexos radiantes, conforme será explicado no decorrer deste conteúdo.

Cabelos brancos? Não com este truque! | Imagem: Element5 Digital / unsplash.com

Naturalidade e sutileza para esconder os cabelos brancos

Qualquer mulher que tenha vontade de esconder os fios brancos e exibir um cabelo muito mais rejuvenescido pode utilizar um truque muito interessante para chegar a tal resultado. Truque esse que é focado em reflexos naturais e sutis: não é algo tão simples de se conseguir, porém, também não é impossível e, no final, a tentativa vale a pena!

De acordo com especialistas no assunto, o grande segredo para conseguir deixar os fios grisalhos com as mechas desejadas é dar a eles uma aparência que seja mais difusa e suave, de modo a criar uma transição que seja gradual, algo entre a cor natural e o grisalho propriamente dito.

Neste processo, as famosas luzes ou mesmo as mechas que tenham cor similar são aplicadas ao cabelo branco. E isso ajuda, e muito, a suavizar o contraste existente, dando às madeixas uma aparência muito mais natural.

As cores que os reflexos para os cabelos brancos podem ter

Para realmente conseguir um resultado que seja agradável para os olhos e para a autoestima, é muito importante que a cor do reflexo seja escolhida adequadamente, de modo a deixar os fios grisalhos com a aparência desejada.

E, de modo geral, estes são os reflexos que geram efeitos incríveis:

Reflexo loiro acinzentado

Este tom desempenha um ótimo papel na hora de disfarçar o cabelo grisalho, principalmente se a base do cabelo for mais clara.

É o tipo de reflexo que, quando bem feito, fornece neutralidade e suavidade na transição de cores.

Reflexo castanho

Também chamado de chocolate, esse reflexo já é mais indicado para o cabelo cuja base é naturalmente mais escura, isso porque o tom quente complementa o grisalho, criando uma aparência bem mais equilibrada.

Isso sem citar o fato de que quem tem a pele morena fica muito mais radiante com ele, principalmente no verão.

Reflexo acobreado

Por fim, não poderia faltar o reflexo no tom cobre, que dá ao cabelo o toque ideal de intensidade e, também, de brilho.

Por ser um reflexo avermelhado, o resultado que fornece ao cabelo é uma aparência vibrante e viva, além de profundidade na cor.

Mas, claro: independentemente de qual seja o tom ideal para os cabelos brancos de uma pessoa, ela só terá bons resultados se deixar esses reflexos nas mãos de um bom profissional.

