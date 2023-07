Engana-se quem acredita que apenas os beneficiários dos programas do Governo Federal possuem conta na Caixa. Inúmeros brasileiros não beneficiários possuem uma conta poupança no órgão — em razão do seu rendimento mensal. Entretanto, estes clientes Caixa que possuem uma conta poupança devem ficar atentos! A Caixa Econômica Federal lançou um novo comunicado sobre este serviço e milhões de brasileiros ficaram desesperados. Entenda o que aconteceu e como isso pode impactar na vida dos clientes.

Aviso GERAL para os brasileiros que têm conta poupança na Caixa | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Caixa anuncia comunicado importante

Nesta última semana a Caixa anunciou um comunicado muito importante. Por desconhecer o que realmente estava acontecendo, milhões de brasileiros ficaram desesperados. Isso porque a Caixa anunciou uma atualização nas contas poupança da instituição.

Com essa mudança — as contas sofreram mudanças em seu número. Portanto, as novas alterações já passam a valer a partir desta semana. Essa mudança não irá acarretar em qualquer prejuízo ou malefício para os clientes. Mas é válido ter atenção em alguns cuidados.

O intuito dessa mudança é melhorar a entrega dos produtos aos clientes Caixas. A fim de facilitar o cotidiano dos clientes, agilizando os procedimentos. Portanto, com essa mudança nas contas poupança também vieram alterações no sistema em si.

Atenção: nenhum valor será perdido. O cliente não precisará realizar qualquer outra mudança. A única alteração foi no número da conta poupança — tornando-o mais atual e saindo do modelo anterior.

Quais mudanças vieram com essa atualização?

Com essa grande atualização do número das contas poupança da Caixa Econômica Federal também veio uma outra novidade. Os clientes Caixa poderão realizar transferências bancárias a qualquer hora do dia. Seja na semana ou fim de semana, feriado ou dia útil. Até então, esse tipo de transferências não podiam ser feitos.

Além disso, a fim de equilibrar o uso das contas por parte dos usuários é possível acompanhar em tempo real todas as mudanças e transações feitas nas contas da Caixa. Essa mudança é bastante vidente e benéfica aos clientes.

Sendo possível acompanhar agora tudo diretamente pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal. Portanto, os clientes serão afetados de maneira positiva. Haja vista que nada irá mudar.

Exceto essas novidades para facilitar o cotidiano dos clientes. Ademais, os clientes continuarão acessando a conta da mesma maneira, realizando transações da mesma maneira, etc. Alterando simplesmente parte do sistema, mas de maneira interna — não sendo perceptível pelo seu layout.

Tudo indica que até o fim do ano a Caixa Econômica Federal irá atualizar novamente o seu aplicativo implementando novas funcionalidades. Haja vista que milhões de brasileiros estão optando pelos bancos digitais em razão de suas funcionalidades e tecnologia.

