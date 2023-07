Bateria removível pode VOLTAR aos celulares; veja a tendência

A volta da bateria removível – As memórias dos celulares com bateria removível estão prestes a sair do baú da nostalgia para retornar às mãos dos consumidores. Essa característica, que marcou uma era dos dispositivos móveis, foi sendo gradativamente deixada de lado com o avanço da tecnologia. No entanto, uma proposta recente do Parlamento Europeu pode trazer de volta essa funcionalidade e causar uma revolução na indústria de smartphones.

Os celulares com bateria removível eram populares antigamente por permitirem reiniciar o aparelho facilmente. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Bateria removível pode voltar a ser utilizada?

Aqueles que ainda se recordam da facilidade em reiniciar um aparelho que travava apenas removendo a bateria, ou mesmo a praticidade de trocá-la quando já desgastada, podem comemorar. É possível que, em um futuro próximo, a remoção de baterias seja novamente uma realidade para a indústria de celulares, um movimento que poderá beneficiar tanto o consumidor final quanto profissionais independentes que atuam no setor de manutenção desses dispositivos.

Esse potencial retorno está atrelado à proposta apresentada pelo Parlamento Europeu, que vislumbra uma nova regulamentação para baterias portáteis. De acordo com o novo projeto, a legislação passaria a exigir que as baterias incorporadas aos dispositivos móveis sejam facilmente removíveis e substituíveis, seja pelo usuário final ou por profissionais independentes, ao longo da vida útil do aparelho.

A motivação para a adoção de baterias inacessíveis ao usuário por muitas fabricantes de smartphones estava ligada ao desejo de produzir aparelhos cada vez mais finos, leves e resistentes à água e à poeira. Com a possível entrada em vigor da nova regulamentação europeia, os fabricantes terão que rever suas estratégias e prioridades.

Contudo, é importante salientar que essa mudança não será imediata. A obrigatoriedade da adoção de baterias substituíveis deve entrar em vigor aproximadamente três anos e meio após a votação final da proposta. Isso significa que, dentro de alguns anos, todos os smartphones vendidos no continente europeu deverão ser projetados de maneira a permitir que os usuários substituam as baterias.

Nova demanda

A questão que agora paira no ar é: como as marcas reagirão a essa nova demanda? As empresas que atuam no mercado europeu terão de tomar decisões estratégicas, como a de desenvolver modelos de telefones específicos para atender ao novo padrão europeu, o que pode influenciar o mercado global de smartphones.

No passado, a possibilidade de remover e substituir a bateria dos celulares apresentava um benefício notável: permitia ao usuário substituir a bateria desgastada ou que tivesse perdido sua capacidade de retenção de carga sem a necessidade de enviar o telefone para conserto ou adquirir um novo dispositivo.

O retorno desse recurso pode, portanto, representar um avanço significativo na indústria de telefonia móvel. Ao tornar os smartphones mais duráveis e menos descartáveis, essa medida poderia ter um impacto positivo tanto no bolso dos consumidores quanto no meio ambiente. A aguardar os próximos capítulos desta história, resta ao mundo inteiro acompanhar a resposta das grandes fabricantes e a possível reverberação desse movimento nos mercados fora da Europa.

