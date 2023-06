Atenção! Especialistas revelam 4 alimentos que aumentam a chance de AVC

Estes alimentos aumentam as chances de um AVC – Existem batalhas silenciosas acontecendo dentro do corpo humano a todo momento, e uma das mais importantes envolve o sistema cardiovascular. Neste âmbito, o Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das condições mais preocupantes. Esse quadro ocorre quando o fornecimento de sangue para o cérebro é interrompido, provocando danos sérios às células cerebrais. Fatores de risco como hábitos alimentares inadequados podem potencializar o desenvolvimento de um AVC. Hoje, nosso foco será desvendar quatro alimentos que, segundo um reconhecido médico, são os “vilões” quando se trata do risco de AVC.

Os alimentos ricos em gorduras saturadas, como manteiga, podem aumentar o risco de AVC. Imagem by Hospital de Brasília, Internet

Evite estes alimentos para se prevenir de AVC

A manteiga, um item culinário frequentemente presente em nossas cozinhas, pode desempenhar um papel significativo no aumento do risco de AVC se consumida em excesso. O risco surge, principalmente, devido à alta quantidade de gorduras saturadas presentes nesse alimento. Estas podem ocasionar o aumento do colesterol LDL, conhecido como “colesterol ruim”, favorecendo a formação de placas de gordura nas artérias – um elemento-chave para a ocorrência do AVC. A manteiga, por ser caloricamente densa, também pode contribuir para o ganho de peso e, consequentemente, para a obesidade, outro fator de risco conhecido para doenças cardiovasculares. Por isso, a moderação no consumo de manteiga e a consideração por alternativas mais saudáveis, como azeite de oliva ou margarinas com baixo teor de gordura saturada, são estratégias a serem consideradas.

Outro alimento que merece atenção é a carne processada. A relação dessa com o AVC ocorre devido aos procedimentos de conservação aos quais estes produtos são submetidos, que incluem a adição de sal, conservantes e outros aditivos químicos. O consumo excessivo de carnes processadas pode conduzir ao aumento da pressão arterial, devido ao alto teor de sódio, além de estar relacionado ao aumento do colesterol LDL. Estes alimentos são, em geral, ricos em gorduras saturadas, contribuindo para o acúmulo de placas nas artérias. Assim, é vital limitar a ingestão de carne processada e buscar fontes de proteínas mais saudáveis, como carnes magras, peixes, aves, leguminosas e vegetais.

Cuide da sua saúde

Em terceiro lugar, as frituras aparecem como vilãs no que diz respeito ao AVC. O consumo frequente de alimentos fritos pode elevar significativamente o risco de AVC, por conta da elevada quantidade de gorduras saturadas e trans presentes nesses alimentos. Estas gorduras favorecem o aumento dos níveis de colesterol LDL, que, conforme já mencionado, pode se acumular nas paredes das artérias, formando placas que restringem ou bloqueiam o fluxo sanguíneo, culminando em um AVC. Além disso, as frituras são, muitas vezes, ricas em sal, podendo aumentar a pressão arterial, outro fator de risco para o AVC.

Por fim, temos os biscoitos. Pesquisas sugerem que o consumo excessivo desses produtos pode estar ligado a um aumento nos riscos de AVC. Os ingredientes comumente encontrados nesses alimentos, como açúcar refinado, gorduras saturadas e aditivos químicos, são os principais responsáveis por este risco. A ingestão regular desses biscoitos pode desencadear o aumento dos níveis de colesterol, hipertensão arterial e obesidade, todos fatores de risco conhecidos para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

Dessa forma, é de extrema importância ter consciência sobre a qualidade e a quantidade dos alimentos que consumimos, optando sempre por alternativas mais saudáveis e equilibradas. Com essa prática, além de promover uma alimentação mais balanceada, é possível contribuir significativamente para a manutenção de um sistema vascular saudável, reduzindo o risco de condições sérias como o AVC.

