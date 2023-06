Aprenda a afinar seu rosto com estes 3 cortes de cabelo; você também ficará mais jovem

Com certeza você já deve ter ouvido que o cabelo é a moldura do rosto, é a maquiagem da mulher, é o que da o efeito. Ou seja, o cabelo te da oportunidades de fazer vários cortes, ou seja, um corte cheio de contrastes pode deixar os traços mais delicados. Se formos perceber as últimas tendências tem estilos modernos que atendem personalidade diferentes.

Percebe-se que apostar em um corte de cabelo que combine com a sua personalidade é o ideal.

confira 3 cortes de cabelos para te deixar jovem. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Cortes de cabelo que ajudam afinar o rosto

Duende longo ou pixie

Esse tipo de corte se chama corte de cabelo duende longo e se tornou uma das melhores opções para as mulheres que tem o rosto redondo, pois esse estilo combina e também transmite um ar de ousadia rente à nuca com a franja um pouco mais alongada em formato da letra V, esse corte ajuda a valorizar o rosto.

Vale ressaltar que os fios podem ser texturizados para a pessoa conseguir adicionar o volume e movimento, para criar uma aparência moderna e acabou se tornando um dos queridinhos dos famosos.

Bob longo francês

O corte de cabelo bob francês na variação que não mexe no comprimento e ele também afina todos os contornos do rosto pelo caimento do corte, que é praticamente altura no ombro, assim deixa um ar totalmente sofisticado e jovem.

Esse corte é um dos mais desejados por deixar as curvas naturais do rosto e também aplica a área da testa que traz uma atenção para os olhos, ou seja, cortes médios como bob francês ficam em diferentes texturas (liso ou cacheado).

Bob assimétrico

O corte Bob assimétrico é um corte mais ousado, ou seja, é uma das escolhas que as famosas fazem, é um estilo que garante uma definição única, principalmente quando se trata de cabelos que são menos volumosos.

Se deixar uma parte dos fios mais longos, esse corte cria uma linha diagonal para ajudar a alongar o rosto e adicionar esse movimento que todas amam, ou seja, se tem o rosto redondo e deseja afinar, esse modelo pode ajudar.

Aproveite essas dicas de cortes para te deixar mais jovem e tire esse tempo para se cuidar.

