Impressionante! Valor de moeda de 1 REAL dispara e sobe MIL VEZES

Há muito tempo que os programas de televisão tentam mostrar aos brasileiros o valor de algumas moedas e cédulas. Na época do auge da Tv Brasileira era comum ver programas cujo em seus quadros era possível ganhar muito dinheiro apenas encontrar moedas e notas específicas. Bem como notas ou cédulas com numeração rara, erros, etc. Algumas moedas de R$ 1 podem valer verdadeiras fortunas: e o pior, estar na carteira de muitos brasileiros e sequer saberem o seu valor.

Esta moeda pode valer mais de R$ 1 mil

Quando há comemorações no país é comum que a Casa da Moeda confeccione moedas comemorativas. Bem como na comemoração do aniversário do Plano Real ou Independência do Brasil. Não faz muito tempo que houve a confecção de moedas comemorativas pelas Olímpiadas do Rio de Janeiro, que aconteceu no ano de 2016.

Entretanto, algumas dessas moedas podem valer muito dinheiro. Por mais que a numeração indique que elas sejam de R$ 1, na prática podem valer até 1000x mais que o descrito em suas faces.

Há algumas semanas viralizou um vídeo no TikTok no perfil “RFN Coleções”. Na qual é possível visualizar várias moedas raras colecionáveis. O seu valor de mercado impressionou a todos. As moedas que podem valer grandes fortunas são em geral de datas comemorativas.

De todas as moedas emitidas para as Olímpidas 2016, uma das mais valiosas é referente ao basquete. É possível ver uma mão enterrando uma bola na cesta de basquete.

Por que essas moedas são tão valiosas?

Estas moedas são tão valiosas não somente porque são das Olímpiadas, mas em razão da sua raridade. Nem todos os brasileiros conseguiram essas moedas, e por esse motivo aqueles que tiveram essa sorte optaram não vendê-las ou usá-las. Com isso, acumularam e atualmente é raro encontrar uma dessas.

De todas as modalidades das Olímpiadas, o basquete é uma das mais raras de serem encontradas. Lembrando que o valor de uma moeda ou cédula é dado não somente em razão dos eventos comemorativos, mas por outros fatores.

Moedas e cédulas com erros na sua emissão são bem valiosas. Bem como cédulas assinadas por diretores do banco central que passaram pouco tempo na função. Tudo isso em razão da raridade e baixa quantidade de impressões.

Onde comercializar essas moedas?

As moedas podem ser vendidas através de marketplace brasileiros. Bem como Facebook, Mercado Livre, etc. O grande problema é que é necessário ir em busca de um especialista a fim de conseguir ter um valor base da moeda. Caso contrário, é possível perder dinheiro nas negociações.

Caso a moeda seja muito rara, vale a pena pesquisar por leilões na área. É possível vender a moeda certa no lugar certo por preços extraordinário. O mercado dos numismatas somente cresce no Brasil.

Portanto, é possível vender essas moedas online ou presencialmente. Sempre se atentando a golpes e fraudes. A fim de evitar perder dinheiro. O intuito é totalmente o oposto: lucrar com as raridades dessas moedas.