O WhatsApp é um dos aplicativos mais usados no Brasil. Não sendo usado apenas para negócios é comum que o seu uso se dê em amizades, namoros, etc. Vez e outra acontece de que em algumas confusões um contato acabe bloqueando o outro. Visto que isso acaba eliminando todo tipo de contato entre duas pessoas. Entretanto, nem sempre é possível saber quando o contato foi ou não bloqueado. O melhor método é enviar uma mensagem, mas mesmo assim ela fica pendente: não chegando ao destinatário. Veja algumas dicas de como saber se alguém te bloqueou no WhatsApp.

Como descobrir se alguém te bloqueou no WhatsApp | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como funciona o bloqueio no WhatsApp?

O WhatsApp é comandado pela empresa Meta. Um dos pilares da empresa em todas as suas redes sociais é a privacidade de seus usuários. Dessa maneira, o WhatsApp possui uma privacidade e segurança bastante elevada. A ferramenta de “Bloquear” é usada justamente para isso.

Com o intuito de manter a privacidade de seus usuários, não fica nítido se um contato foi ou não bloqueado. Desse modo, é necessário usar algumas técnicas para ter um pouco de noção: se ocorreu ou não o bloqueio.

Haja vista que essas recomendações são feitas pelo próprio WhatsApp. Com as últimas atualizações, essa missão ficou ainda mais difícil. Porque as opções de privacidade tornaram-se ainda mais seguras, e com isso qualquer usuário consegue “se esconder”.

Nessas últimas atualizações, é possível retirar: o visto por último, online, foto de perfil, bio, etc. Ou seja, é possível literalmente fingir um bloqueio, sendo que na verdade ninguém foi bloqueado. Entenda como é possível descobrir se alguém te bloqueou ou não.

Como descobrir um bloqueio no WhatsApp?

Os métodos abaixo não garantem nada: se a pessoa bloqueou ou não. Entretanto, são ótimos indicativos de que realmente algo não está como deveria estar. Ou seja, ou a pessoa bloqueou ou simplesmente optou pelas opções de privacidade concedidas pelo WhatsApp. Veja como pode descobrir.

1. Não é possível verificar informações básicas. Como visto por último, online ou foto de perfil. Lembrando que todas essas opções podem ser retiradas para todos, sem a necessidade do bloqueio. Entretanto, é uma das opções. Há pessoas que deixam essas opções marcadas apenas para contatos.

2. Você não consegue ligar para este contato. Entretanto, nessas últimas atualizações o WhatsApp liberou uma ferramenta para impedir a ligação de estranhos. Ou seja, essa opção pode estar ativa e por isso não há o contato.

3. Não é possível verificar se a mensagem foi ou não entregue. Portanto, esse é o indicativo mais certeiro sobre isso. Caso a pessoa tenha bloqueado, o outro contato não irá conseguir enviar mensagem. Ficando sempre uma mensagem pendente. Ou então, a pessoa está sem internet ou ocorreu algum outro problema.

Portanto, todos esses sinais possuem relação direta com o bloqueio de contatos no WhatsApp. Haja vista, que são apenas indicativos e não pode ser visto como algo certo; logo que é necessário averiguar todos os detalhes e a partir de então tomar uma iniciativa a fim de ter toda a certeza se houve ou não o bloqueio.