GRANDE PRESENTE para quem é cliente do PagBank

Cliente PagBank conta com uma grande novidade – Os clientes do PagBank têm agora mais uma ferramenta para otimizar suas finanças e ampliar a rentabilidade de seus investimentos. A fintech acaba de disponibilizar a negociação de novos produtos de renda fixa através do seu aplicativo. Esta notícia representa um avanço importante para o PagBank, que continua se esforçando para proporcionar uma gama de serviços cada vez mais completa e diversificada para seus usuários.

O PagBank sempre valoriza o cliente e agora oferece a ele uma nova possibilidade de investimento em renda fixa por meio do aplicativo. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Você é cliente PagBank?

Esta nova funcionalidade, disponível diretamente na plataforma do PagBank, permite que os clientes invistam em Certificados de Depósito Bancário (CDBs), Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs) e Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) emitidas por diversas instituições. Além disso, em um futuro próximo, também será possível investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) e Debêntures. Uma característica interessante desta nova funcionalidade é a possibilidade de solicitar a transferência de custódia para centralizar todos os investimentos na conta PagBank, o que facilita a gestão e o monitoramento das aplicações.

Veja também: EXTRA DE R$ 1.000: descubra como hospedar pets por aplicativo

Os CDBs, um dos produtos de renda fixa disponíveis no PagBank, são instrumentos financeiros oferecidos por bancos e corretoras para captar recursos. Quando um cliente investe em um CDB, está essencialmente emprestando dinheiro à instituição financeira, que em troca, paga juros sobre o valor emprestado. Esses investimentos, geralmente, são considerados seguros e rentáveis. No caso específico do PagBank, o rendimento pode chegar a até 130% do CDI.

No entanto, é importante lembrar que as taxas de retorno oferecidas pelos bancos podem variar. Normalmente, quanto maior o prazo de investimento, maior é a taxa de retorno. Esta é uma característica que o investidor deve considerar ao escolher entre as diversas opções de CDBs disponíveis.

Aumento da taxa de juros e investimentos

Em um cenário de aumento constante da taxa de juros brasileira, os produtos de renda fixa têm se destacado como opções rentáveis e seguras de investimento. Com a taxa Selic em níveis elevados e sem sinais claros de uma redução eminente, essas aplicações tornaram-se uma escolha atraente para os investidores.

O processo de investimento nos novos produtos de renda fixa do PagBank é simples e prático. Para começar a investir, o cliente deve acessar o aplicativo do PagBank, disponível para Android e iOS, selecionar a opção “Renda Fixa” na prateleira de investimentos e escolher o produto que melhor se adapta às suas necessidades e objetivos de investimento. Através da aba “Meus Investimentos”, é possível acompanhar a evolução dos rendimentos da aplicação. Uma vez definido o valor e a frequência do investimento, o cliente pode conferir todas as informações antes de confirmar a aplicação.

Com essa nova opção de investimento, o PagBank reafirma seu compromisso em fornecer serviços financeiros completos e convenientes para seus clientes. Com a oferta de uma variedade crescente de produtos de investimento, a fintech está bem posicionada para continuar a crescer e a inovar em um mercado financeiro cada vez mais digital e competitivo. Portanto, se você é um cliente do PagBank e está procurando diversificar seu portfólio de investimentos, esses novos produtos de renda fixa podem ser uma adição valiosa à sua estratégia de investimento.

Veja também: Aplicativo promete transformar curtidas em dinheiro; realidade ou ilusão?