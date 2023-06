Boa notícia! A USP: uma das universidades mais almejadas pelos brasileiros está oferecendo cursos gratuitos para mulheres. É possível escolher até dois tipos de cursos e participar deles de maneira totalmente gratuita. Os cursos são ministrados de maneira online (EaD) e podem ser acessados por qualquer aluna cadastrada no sistema. Veja quais são os cursos disponíveis e como fazer o cadastro.

USP cursos online e gratuitos para MULHERES estão abertos | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanhã.com.br

USP disponibiliza cursos gratuitos para mulheres

A Universidade de São Paulo (USP) possui uma série de cursos disponíveis. Entretanto, os cursos de graduação possuem como método de adesão o vestibular tradicional. Entretanto, é possível estudar na USP através de cursos complementares diretos que capacitam os interessados de maneira totalmente gratuita.

Estes cursos citados neste artigo são oferecidos apenas para mulheres, cis ou trans. Os cursos disponíveis nesse ciclo são de programação e astronomia. O primeiro é disponibilizado pelo Ciências Matemáticas e Computação e o segundo pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas.

São duas áreas bem quentes no Brasil. A primeira é uma das mais potentes e tudo indica que nos próximos anos haverá uma grande carência de profissionais capacitados na área. Ainda mais com o avanço das I.As facilitando os processos de gestão no Brasil e no mundo.

Por mais que elas sejam inteligentes: é necessário alguém programando por detrás. A fim de inserir códigos, algoritmos, etc. Os cursos estavam com suas inscrições abertas até o dia 18 deste mês (ontem). Entretanto, é possível aguardar na lista de espera para os próximos cursos disponíveis.

Leia mais: Impulsione sua carreira: Sebrae oferece VAGAS em cursos gratuitos e 100% online

Cursos disponibilizados pela USP

Os cursos já possuem mais de 15 turmas e já foram responsáveis pela formação de mais de 1000 alunas no Brasil e no exterior. Como é tudo à distância, qualquer pessoa pode participar dos estudos. Para entrar no curso é necessário que a aluna já tenha concluído o ensino médio ou esteja quase concluindo.

Como é um curso voltado para as mulheres, é necessário que a interessada seja do gênero feminino ou se identifique como não binário. Por mais que seja EaD, as aulas são ministradas em dia fixos. Todos os sábados das 14h às 17h. A próxima turma irá começar dia 25 de junho. A duração do cursop é de 01 mês.

Durante o curso são disponibilizados exercícios e é necessário ter aproveitamento superior a 75% a fim de que os alunos saiam com os certificados garantidos. Veja os requisitos para participação.

Identificar-se com o gênero feminino;

Idade entre 14 e 17 anos até o dia 30 de junho;

Estar devidamente matriculado na educação básica.

As vagas são dadas através de sorteios, que acontecem de maneira online. Para mais informações é necessário acessar o site da USP, na seção Astrominas. A fim de verificar os novos cursos, datas, etc. Durante todo o ano são disponibilizados cursos e vagas remotas.