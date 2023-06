Quem baixar o Caixa Tem HOJE pode solicitar R$ 4.500; entenda

Novidade no Caixa Tem? A Caixa Econômica Federal, um dos maiores bancos brasileiros, revelou um novo programa que pode oferecer até R$ 4.500 aos usuários do aplicativo Caixa Tem. Esta novidade é especialmente relevante para Empreendedores Pessoas Físicas e Microempreendedores Individuais (MEIs), já que pode representar uma oportunidade significativa para investir no crescimento de seus negócios.

A linha de crédito do Caixa Tem oferece até R$ 4.500 para Empreendedores Pessoa Física e Microempreendedores Individuais investirem em seus negócios. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Caixa Tem oferece até R$ 4,5 mil

Esta iniciativa de crédito é uma expansão das funções do Caixa Tem, um aplicativo de serviços bancários amplamente utilizado no Brasil. Ao oferecer uma linha de crédito acessível, o banco está fornecendo uma nova oportunidade para indivíduos e microempresas obterem fundos para expandir suas operações. Este empréstimo é particularmente flexível, permitindo aos empreendedores usar o dinheiro da maneira que julgarem melhor para suas necessidades de negócios.

Veja também: Nasceu nesta data? Saque R$ 2.900 do Caixa Tem HOJE mesmo

Para Empreendedores Pessoas Físicas interessados em utilizar esta linha de crédito, há alguns requisitos que devem ser cumpridos. Primeiro, é necessário que o solicitante esteja planejando iniciar ou expandir um negócio. É relevante mencionar que os beneficiários do programa Bolsa Família também podem se candidatar a este empréstimo. Além disso, as dívidas bancárias do solicitante, excluindo empréstimos para habitação e limites de crédito não utilizados, devem ser inferiores a R$ 3.000 até o final de janeiro de 2022. O cadastro do solicitante deve estar atualizado e é necessário possuir uma conta Poupança Caixa Tem. Finalmente, o solicitante deve passar na análise de crédito do banco.

Os MEIs também podem solicitar este empréstimo, mas eles devem fazer isso pessoalmente nas agências da Caixa Econômica Federal. Os requisitos para os MEIs são um pouco diferentes. Os MEIs devem estar ativos há pelo menos 12 meses e o faturamento anual deve ser inferior a R$ 81.000. Assim como os Empreendedores Pessoas Físicas, as dívidas bancárias dos MEIs, excluindo empréstimos para habitação e limites de crédito não utilizados, devem ser inferiores a R$ 3.000 até o final de janeiro de 2022. Além disso, eles devem ter uma Conta Pessoa Jurídica no banco e passar na análise de crédito.

Como solicitar

Os usuários do Caixa Tem que desejam solicitar este crédito devem seguir alguns passos. Primeiro, eles devem atualizar o aplicativo Caixa Tem em seus smartphones. Em seguida, eles precisam atualizar suas informações de perfil no aplicativo, incluindo informações pessoais como endereço, renda, profissão e patrimônio. Uma foto de um RG ou CNH e uma selfie devem ser enviadas, mas comprovantes não são necessários.

Depois de enviar as informações, a Caixa Econômica Federal realizará uma análise de crédito, que pode levar até 10 dias. Se o crédito for aprovado, o solicitante pode solicitar o empréstimo na opção “Empréstimo – Crédito Caixa Tem” dentro do aplicativo. Uma vez que o empréstimo é contratado, o dinheiro é depositado diretamente na conta do solicitante. O pagamento das parcelas é feito automaticamente da conta poupança do solicitante.

Para aqueles que ainda não têm uma conta no Caixa Tem, a criação de uma conta é um processo simples. Eles precisam baixar o aplicativo e usar a opção “Cadastre-se e abra a sua conta” para criar gratuitamente sua Poupança Caixa Tem. Uma vez que a conta é criada, a Caixa Econômica Federal realizará uma análise de crédito, que pode levar até 10 dias. Se o crédito for aprovado, o solicitante pode solicitar o empréstimo na opção “Empréstimo – Crédito Caixa Tem” dentro do aplicativo. Assim que o empréstimo for contratado, o dinheiro será depositado na conta poupança do solicitante. O pagamento das parcelas é feito automaticamente da conta poupança do solicitante.

Esta nova linha de crédito é um passo significativo para ajudar a impulsionar a economia brasileira, fornecendo recursos financeiros essenciais para indivíduos e pequenos negócios. É mais um exemplo da maneira como a Caixa Econômica Federal está se esforçando para atender as necessidades financeiras de todos os brasileiros.

Veja também: Caixa Tem com pagamento de R$ 800 confirmado; veja quem recebe