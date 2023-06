Por que os milionários estão deixando a China?

Milionários estão saindo da China – Uma tendência crescente de emigração entre os mais ricos está abalando a segunda maior economia do mundo. De acordo com a consultoria de migração de investimentos Henley & Partners, a China pode ver um êxodo maciço de indivíduos de alto patrimônio líquido, com cerca de 13.500 milionários esperados para deixar o país este ano, seguindo os 10.800 que saíram no ano passado. Esta saída, no entanto, é mais um capítulo de uma saga que vem se desenrolando há mais de uma década.

A fuga de milionários da China está se tornando um fenômeno preocupante, com mais de 10.800 indivíduos de alto patrimônio líquido deixando o país no ano passado e previsão de outros 13.500 este ano. Foto: divulgação

China vê milionários deixarem o país

A saída contínua de milionários da China é uma questão que vai além do atual cenário de pandemia. Na verdade, este fenômeno tem ocorrido gradualmente ao longo dos últimos dez anos. Andrew Amoils, chefe de pesquisa da empresa global de inteligência de riqueza New World Wealth, observa que a China registrou a maior saída de milionários a cada ano na última década. Esta tendência resultou em uma desaceleração no crescimento geral da riqueza no país, um desenvolvimento alarmante para uma economia que experimentou um crescimento vigoroso de 2000 a 2017.

No entanto, o relatório da Henley & Partners destaca que a onda atual de saídas pode ter um impacto mais significativo do que o normal sobre a economia chinesa. Apesar do crescimento econômico anteriormente robusto, a riqueza e o crescimento milionário na China têm sido insignificantes desde 2017, quando medidos em dólares. Dado esse contexto, a partida em massa de milionários pode exercer pressão adicional sobre uma economia já em desaceleração.

Mas a China não está sozinha nesta situação. A consultoria prevê que a Índia também enfrentará um êxodo significativo de milionários este ano. Estima-se que o país perderá cerca de 6.500 indivíduos de alto patrimônio líquido em 2023, o que representa uma diminuição líquida de 1.000 em comparação com os milionários que deixaram o país no ano anterior.

Sunita Singh-Dalal, sócia da Private Wealth and Family Offices no escritório de advocacia Hourani, aponta para a legislação tributária proibitiva da Índia, junto com regras complexas relativas a remessas de saída, como alguns dos principais fatores que desencadearam essa tendência de migração de investimentos. Ela observa que essas leis e regulamentações estão abertas a interpretações errôneas e abusos, o que pode desencorajar os indivíduos ricos a manter seu dinheiro e seus negócios no país.

Outras nações

Além da China e da Índia, outras nações asiáticas também devem ver um aumento na emigração de milionários. Embora o relatório da Henley & Partners não especifique quais outros países podem ser afetados, ele enfatiza que a migração de indivíduos de alto patrimônio líquido é um fenômeno global.

Esta tendência de migração de milionários, tanto na China quanto na Índia e em outras partes da Ásia, levanta questões importantes sobre o futuro das economias destes países e o impacto potencial sobre a distribuição global de riqueza. Com milionários continuando a emigrar de algumas das maiores economias do mundo, as implicações para os mercados financeiros, as taxas de crescimento econômico e as relações internacionais são questões críticas que exigem consideração e análise cuidadosas.

