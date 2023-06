O recurso do WhatsApp que se tornou aliado dos trapaceiros

O WhatsApp por ser um dos aplicativos mais usado ao redor do mundo também se tornou uma plataforma de traição, golpes, perfis falsos e outros. Tem muitas infidelidades descobertas através desse aplicativo, pois com a era digital tudo ficou mais fácil.

Por ser um aplicativo de mensagens instantâneas bem utilizado, é mais fácil das pessoas se comunicarem, seja por mensagem, chamada de vídeo ou de voz, compartilhar fotos.

veja a privacidade no WhatsApp. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

WhatsApp para os trapaceiros

O WhatsApp é um lugar de infidelidades pelas ferramentas que ele pode oferecer, pois tem como se tornar uma plataforma secreta de comunicação entre a pessoa que está traindo e o amante.

Na maioria das vezes, quando um casal suspeitar de infidelidade, tem como observar os tipos de mensagens que a pessoa está recebendo, e assim pode acabar encontrando uma mensagem comprometedora, notificações da tela de bloqueio quando chega uma mensagem e diversos outros.

Vale ressaltar que toda traição tem mudança de comportamento pela pessoa que está traindo, por exemplo:

Passar mais tempo no celular

Ficar trocando a senha do celular

Reações estranhas quando o assunto de WhatsApp é mencionado

Não liberar o celular para seu companheiro (a)

Deixar o companheiro (a) de lado e preferir ficar nas redes sociais

Imagens inapropriadas ou íntimas também são provas de que seu parceiro (a) está traindo.

Relacionamento

É válido ressaltar que a privacidade e confiança em um relacionamento é o ponto chave e são fundamentais para que o casal permaneça bem dentro desse relacionamento, mas quando a confiança quebra coisas ruins começam a acontecer.

Se suspeitar do seu parceiro (a) a nossa dica é para que conversar de forma aberta e honesta, assim será mais fácil de resolver em uma única vez, não guarde só pra si.

Privacidade no WhatsApp

A invasão de privacidade não é uma solução, porque acaba invadindo a privacidade do outro, e para quem ainda não sabe tem maneiras de proteger a privacidade no WhatsApp, como por exemplo usar aplicativos duplos ou Dual Messenger.

São duas configurações no WhatsApp que permite ter duas contas, aí a pessoa pode usar uma para uso pessoal e outra para uso profissional, ou qualquer outro motivo. Essa configuração não expõe conversas com terceiros.

Passo a passo de como ter dois WhatsApp

1 – Entre nas configurações gerais do celular e clique na opção “Recursos avançados” ou “Aplicativos duplos”

2 – Logo após clique no ícone do WhatsApp dentro da lista de compatibilidade e marque a opção

3 – Será necessário cadastrar um novo usuário com o mesmo número de telefone, feito isso é só finalizar o processo.

Pronto! Agora você tem duas contas no WhatsApp no mesmo celular e com o mesmo número, e assim tem como manter as conversas totalmente protegidas.

