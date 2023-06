Salário-mínimo IDEAL ASSUSTA os brasileiros com comunicado do Dieese

O salário-mínimo brasileiro por mais que tenha passo por um aumento neste ano de 2023, foi um aumento muito pouco que ainda não é capaz de suprir as necessidades de uma família de ao menos 4 pessoas. Lembrando que atualmente o salário está no valor de R$ 1.320,00, e uma pesquisa da Diesse (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) informa que o salário deveria ser de R$ 6.652,09 para suportar os gastos de uma família com 4 pessoas.

Se fizermos uma comparação desses dados no mês de maio do ano de 2022, teve uma queda, pois os dados da época mostravam que o salário atual tinha que ser de R$ 6.535,40, ou seja, 5,40 vezes maior que o valor vigente na época, quando o salário-mínimo brasileiro estava em R$ 1.212,00.

Salário ideal

A frase salário ideal é bem comentada pois é o sonho de todo brasileiro. Na hora que o Diesse faz o cálculo do salário-mínimo, ele considera o preço de alimentos básicos em cerca de 17 capitais brasileiras.

Esse cálculo precisa garantir a remuneração básica além de ser suficiente para conseguir suprir todas as necessidades de uma casa onde moram 4 pessoas, são analisados pontos como:

Alimentação

Moradia

Educação

Saúde

Higiene

Vestuário

Transporte

Lazer

Previdência Social

Esses são os pontos que eles analisam. Vale destacar que no mês de maio o preço da cesta básica caiu em 11 capitais, no entanto, ainda o valor da cesta básica continua caro e pessoas não tem como comprar. O trabalhador que recebe um salário-mínimo precisa trabalhar em média 113 horas para conseguir comprar uma.

Esse número pode te assustar mais ainda sim é menor do que o ano passado no mês de maio, quando os números mostravam ser necessário trabalhar 120 horas e 52 minutos para comprar a cesta básica.

Neste mês de junho aconteceu uma queda no preço do óleo de soja em todas as capitais, outro alimento que também ocorreu isso foi a carne bovina de primeira, já em contrapartida, o açúcar refinado subiu em 14 cidades das 17. Isso aconteceu devido as chuvas que estão dificultando o transporte de cana nesse período.

Preço médio da cesta básica nas capitais brasileiras

São Paulo: R$ 791,82 (-0,36% em relação ao mês anterior)

Porto Alegre: R$ 781,56 (-0,25%)

Florianópolis: R$ 765,13 (-0,55%)

Rio de Janeiro: R$ 749,76 (-0,13%)

Campo Grande: R$ 724,09 (-1,85%)

Vitória: R$ 706,06 (+0,31%)

Goiânia: R$ 704,89 (-0,01%)

Curitiba: R$ 703,83 (+1,41%)

Brasília: R$ 703,43 (-1,9%)

Fortaleza: R$ 672,66 (0,43%)

Belém: R$ 669,80 (+1,37%)

Belo Horizonte: R$ 666,82 (-0,32%)

Natal: R$ 602,16 (-0,62%)

Salvador: R$ 594,32 (+1,42%)

Recife: R$ 587,13 (-0,84%)

João Pessoa: R$ 580,95 (-0,76%)

Aracaju: R$ 553,76 (-0,02%).

