Aviso: Minha Casa, Minha Vida pode financiar móveis e eletrodomésticos

Nesta última quarta-feira (7) a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória do programa Minha Casa, Minha Vida. O deputado Fernando Marangoni (União-SP) foi o relator dessa medida, e uma das alterações no relatório foi a recriação da linha de crédito para as famílias que fazem parte do programa e assim elas vão poder utilizar para comprar eletrodomésticos.

Essa ideia de inclusão de recursos financeiros para ajudar as famílias a comprarem eletrodomésticos de linha branca para o programa, foi defendida pela Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros).

A associação disse que essa demanda por produtos de linha branca até atualmente no pior patamar nesses últimos 10 anos, a fabricante Whirlpool de eletrodomésticos da marca Brastemp, KitchenAid, Consul, também deu apoio para essa medida.

confira as novidades do programa. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Impacto positivo na economia

O diretor de Relações Institucionais e Governamentais da Whirpool, Eduardo Vasconcelos, destacou que essa medida vai ter um impacto positivo na economia, além de se tornar uma medida confiante para a geração de futuros empregos, aumento de renda e arrecadação nesse setor.

Eduardo Vasconcelos, afirmou que a proposta da Eletros vai incluir também o provimento financeiro para eletrodomésticos essenciais no programa e não apenas uma medida para oferecer uma qualidade de vida melhor as famílias, mas com isso pode estimular a economia como um todo.

Vale ressaltar que os eletrodomésticos de linha branca são da categoria de aparelhos de grande porte, mas geralmente eles são utilizados na cozinha ou na lavanderia, ou seja, são eletros como:

Geladeira

Freezers

Fogões

Fornos

Lavadoras

Lava-louças

Micro-ondas

Secadoras de roupas

Pois esses eletros são considerados essenciais para a casa, além de conforto e funcionalidade.

Veja também: ALERTA GERAL aos motoristas: mudança nos radares de velocidade não perdoa NINGUÉM

Outras mudanças

Outra mudança que não podemos deixar de destacar é a retirada da Caixa Econômica Federal como a operadora do programa, e essa mudança vai fazer com que os bancos privados, e até mesmo instituições financeiras digitais e cooperativas de crédito podem atuar no programa Minha Casa, Minha Vida.

Na proposta ainda prevê uma reforma de imóveis inutilizados em grandes cidades, o reajuste no valor das obras e também o incentivo a construção de unidades mais próximas ao centro urbano, o Senado precisa aprovar até o dia 14 de junho para que essa medida provisória entre em vigor.

Veja também: VITÓRIA para quem tem Minha Casa, Minha Vida! Mas é preciso ter muita atenção