5 filmes da Netflix que você PRECISA assistir antes que sejam excluídos

Filmes para ver na Netflix – A Netflix, plataforma de streaming mais popular do mundo, tem sido o lar de diversas produções cinematográficas de destaque, oferecendo uma variedade de gêneros para agradar todos os tipos de público. Contudo, com a constante atualização do catálogo, alguns filmes que estão fazendo sucesso podem passar despercebidos. É por isso que estamos aqui para apresentar cinco filmes em alta no serviço, que estão prendendo a atenção do público com suas histórias envolventes e cheias de aventura.

Descubra os filmes que estão fazendo um grande sucesso na Netflix e que talvez você ainda não tenha conferido. Foto: divulgação

Netflix tem diversas opções de filmes

A lista se inicia com “Os Suspeitos”, uma história de tirar o fôlego centrada na figura de Keller Dove, um carpinteiro de Boston que enfrenta o sequestro de sua filha de seis anos e uma amiga dela. A trama intensa e tensa mostra Keller confrontando o departamento de polícia e o jovem detetive responsável pelo caso, em uma luta desesperada para recuperar suas filhas e encerrar o pesadelo que assola sua família.

Em sequência, temos “Sem Saída”, um thriller cheio de reviravoltas. O protagonista Nathan, ao se deparar com sua própria foto em um site de crianças desaparecidas, tem sua vida virada de cabeça para baixo. Ele e sua amiga Karen embarcam em uma jornada emocionante em busca da verdadeira identidade de Nathan. Contudo, eles se veem perseguidos por forças desconhecidas, o que os coloca em uma corrida contra o tempo para preservarem suas vidas.

“Uma Linda Vida” traz um drama inspirador, contando a história de um jovem pescador que se torna uma sensação musical. Com a fama iminente, ele precisa tomar uma decisão fundamental: abraçar a nova vida que o aguarda ou recuar diante dos desafios que acompanham o sucesso. É uma história de superação e escolhas que cativa o espectador do começo ao fim.

Outras produções

A próxima produção é “A Grande Virada”, um filme que retrata a busca pela reinvenção em meio a adversidades. A narrativa segue um jovem executivo promissor que, após uma demissão em massa na empresa em que trabalha, se vê desempregado. Ele, juntamente com seus amigos Phill e Gene, embarcam em uma jornada para redescobrir seus caminhos e sobreviver em tempos de crise.

Fechando a lista, encontramos “O Atirador”. A trama gira em torno de Bob Lee Swagger, um atirador de elite que, após deixar o exército, some misteriosamente. Contudo, ele retorna à ação determinado a prevenir um atentado contra o Presidente dos Estados Unidos. Em uma reviravolta, Bob Lee se torna alvo de uma traição e passa a ser perseguido pelas autoridades como um criminoso foragido.

Esses filmes, todos disponíveis na Netflix, destacam-se por suas histórias envolventes, oferecendo uma mistura de drama, ação, suspense e aventura. A maratona cinematográfica está pronta para ser aproveitada, então pegue a pipoca e prepare-se para se perder nesses universos fascinantes.

