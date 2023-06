Água com gás antes ou depois do café? Entenda para que serve

Água com gás e café? Por acaso você já percebeu que, ao pedir um café em cafeterias, costuma vir acompanhado de um copo de água com gás? Este hábito, bastante comum, tem uma razão científica e muito mais nuances envolvendo a qualidade do café do que se pode imaginar. Prepare-se para mergulhar nas peculiaridades do mundo dos amantes do café e descobrir como essa prática ajuda a melhorar a sua experiência com a bebida.

A água com gás é oferecida junto ao café para limpar a boca e garantir que possamos saborear plenamente o café fresco, sem interferências de sabores anteriores. Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Café acompanhado de água com gás

Primeiramente, é preciso entender o papel das papilas gustativas em nosso paladar. Nossa língua é um órgão sensorial multifuncional, responsável por identificar sabor, textura e temperatura dos alimentos. Nosso paladar, um de nossos cinco sentidos, é regulado através dos chamados botões gustativos, que são, em grande parte, concentrados nas papilas gustativas na língua. Estima-se que tenhamos aproximadamente 4.000 dessas unidades gustativas em nossa boca, sendo 75% delas situadas na língua.

As papilas gustativas são incrivelmente dinâmicas, sendo renovadas a cada 10 a 14 dias. Elas têm a capacidade de reconhecer quatro tipos de sabores tradicionais – doce, salgado, amargo e ácido – além de outras qualidades alimentares identificadas pela ciência. Estas incluem o umami, um sabor rico e aprofundado gerado pelo glutamato encontrado na proteína de origem animal, e os ácidos graxos, que estão associados ao sabor da gordura. Vale notar que a intensidade de cada sabor que percebemos está diretamente ligada ao número de papilas gustativas que entram em contato com a substância ingerida, que precisa ser solúvel na saliva, além da concentração e da composição química do alimento ou bebida consumidos.

Compreendendo a função das papilas gustativas, é natural pensar que a água – com gás ou sem – deveria ser ingerida antes do café, a fim de preparar o paladar para o sabor da bebida. Essa suposição está correta e é apoiada pela tradição das cafeterias, onde essa prática teve início, geralmente com a água servida juntamente com o pequeno e forte café espresso italiano.

A ingestão de água antes do café tem como objetivo limpar a língua e a garganta, impedindo que o sabor do café se misture com o de qualquer outra coisa que tenhamos ingerido anteriormente, o que poderia alterar sua percepção de sabor. Essa prática também é aplicada nas degustações de vinho, por exemplo, ajudando a destacar o sabor único de cada tipo de vinho sem interferências. Além disso, considerando que o café é diurético, fazendo-nos perder líquidos e podendo levar à desidratação, beber água antes ou junto com a bebida pode ajudar a manter nosso corpo hidratado.

Etiqueta

No entanto, alguns especialistas e guias de etiqueta sugerem evitar beber água durante ou após a degustação do café. A ideia é que, quando o café é de boa qualidade, o ideal seria manter seu sabor na língua e na boca, sem a necessidade de “limpar” qualquer amargor ou retrogosto com a água. É claro que, se o sabor do café não for do seu agrado ou se você simplesmente não for um grande apreciador de café, pode optar por beber a água. Mas lembre-se: essa atitude poderia ser interpretada como ofensiva por um barista em uma cafeteria mais sofisticada.

Finalmente, é interessante notar que não existe uma diferença significativa entre servir o café com água com gás ou sem gás. A preferência pela água gaseificada é geralmente atribuída à tradição europeia, onde a água com gás de fontes naturais, conhecida como seltzer, é muito popular. Mas, no fim das contas, a escolha entre água com ou sem gás fica a critério do consumidor. Então, da próxima vez que pedir um café, lembre-se destas informações e aproveite ainda mais a sua experiência com a bebida.

