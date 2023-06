Aviso geral: O que ABRE e o que FECHA durante o feriado de Corpus Christi 2023

Corpus Christi – Nesta quinta-feira, 8 de junho, celebra-se uma data marcante para os fiéis da Igreja Católica, o Corpus Christi. Enquanto a celebração não é feriado nacional, algumas capitais, como São Paulo e Belo Horizonte, instituíram a data como feriado municipal. O impacto dessa celebração vai além das esferas religiosas e toca o funcionamento de diversos setores da sociedade, desde bancos e mercados de capitais até comércio e serviços essenciais.

Serviços abertos e fechados no Corpus Christi

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) já anunciou que as agências bancárias permanecerão fechadas para atendimento presencial neste dia. Mas não se preocupe, os canais digitais continuarão funcionando para realizar transferências e pagar contas. Esses bancos também ressaltaram que as contas de consumo (água, luz, telefone, entre outras) e os carnês com vencimento neste dia poderão ser pagos no próximo dia útil sem acréscimos. As cobranças de tributos, por outro lado, já são ajustadas de acordo com o calendário de feriados em níveis nacional, estadual e municipal.

A B3, a bolsa de valores oficial do Brasil, também confirmou que não haverá atividades em 8 de junho. Isso inclui a suspensão das negociações nos mercados de renda variável e fixa, ETF de renda fixa e de derivativos listados, bem como no mercado de empréstimo de ativos. Também não serão realizados registros de operações de títulos do agronegócio. Além disso, haverá uma pausa nas movimentações na Central Depositária de Renda Variável da B3 e na Câmara B3, que se encarrega da contratação, compensação e liquidação de operações e movimentação de garantias.

O Balcão B3 também seguirá o mesmo caminho, paralisando as negociações no mercado de títulos públicos federais e o registro de operações no Subsistema de Registro. Não haverá movimentações no Subsistema de Depósito Centralizado e no Sistema Cetip | Colateral, nem liquidação de operações no Subsistema de Compensação e Liquidação. Os investidores no Tesouro Direto também deverão fazer uma pausa, já que não haverá negociação e confirmação dos investimentos.

Comércio e essenciais

Quanto ao comércio, a situação é um pouco mais variada. De acordo com a Abrasce, associação que representa o setor, os shoppings operarão em horários especiais determinados por convenção coletiva com o sindicato dos trabalhadores. No entanto, na sexta-feira, dia 9, o funcionamento será normal. Os bares, restaurantes e comércio de rua geralmente permanecem abertos durante o feriado, mas com horários diferenciados.

Finalmente, é importante notar que os serviços essenciais, como pronto-socorro, corpo de bombeiros e polícia, funcionarão normalmente durante o feriado. Portanto, embora o Corpus Christi possa alterar a rotina normal de muitos setores da sociedade, os serviços críticos para a manutenção da segurança e do bem-estar da população continuarão a operar sem interrupção.

