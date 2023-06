Por que você deveria fazer o Enem 2023? Entenda como a nota pode ser usada

Recado para quem vai fazer o Enem em 2023 – O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023 abre as portas para estudantes de todo o país a partir de hoje, segunda-feira, 5 de junho, dando início ao período de inscrições. O Enem, que é a ponte que une sonhos e aspirações educacionais ao alcance do ensino superior, continua sendo uma ferramenta essencial para estudantes interessados em avançar em seus objetivos acadêmicos e profissionais.

Os estudantes podem fazer as inscrições para o Enem 2023 a partir de hoje. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Pensa em fazer o Enem neste ano? Confira as dicas

A importância do Enem transcende fronteiras, ao possibilitar aos estudantes o acesso a uma variedade de opções educacionais. As notas obtidas neste exame são um passaporte para o ingresso em universidades públicas por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), para a obtenção de bolsas de estudo através do Programa Universidade para Todos (ProUni), ou para o acesso ao financiamento estudantil oferecido pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Além disso, essas notas têm valor no exterior, sendo aceitas em processos seletivos de instituições em Portugal.

Veja também: Tudo o que você PRECISA saber do ENEM 2023 que ainda não lhe contaram

As oportunidades proporcionadas pelo Enem não se limitam ao ambiente acadêmico público. A nota do Enem também pode desbloquear oportunidades de bolsas de estudo em universidades privadas brasileiras. No entanto, é crucial salientar que a obtenção de uma boa nota no Enem não elimina a necessidade de um certificado de conclusão do ensino médio.

O SiSU é administrado pelo Ministério da Educação (MEC) e utiliza a nota do Enem como critério fundamental para admissão em universidades públicas. O SiSU permite aos estudantes competir por vagas em instituições de ensino superior em todo o Brasil, usando suas notas do Enem como base para a seleção. Vale lembrar que cada instituição estabelece seus próprios pesos para as notas do Enem e critérios de seleção, tornando fundamental para os candidatos estarem atentos aos prazos e exigências de cada universidade.

Os programas Prouni e Fies também se valem das notas do Enem em seus processos de seleção. O Prouni oferta bolsas de estudo, parciais e integrais, em instituições privadas de ensino superior, enquanto o Fies facilita o acesso ao financiamento estudantil com condições favoráveis. Para ambos os programas, a nota do Enem e a situação socioeconômica do candidato são critérios de seleção fundamentais, tornando a obtenção de uma boa pontuação no exame um passo importante para conquistar uma bolsa ou financiamento.

Benefícios para estudar em Portugal

Os benefícios do Enem também se estendem a estudantes interessados em estudar em Portugal. Devido a acordos bilaterais entre Brasil e Portugal, várias universidades portuguesas aceitam a nota do Enem como critério de admissão, facilitando assim a entrada de estudantes brasileiros em instituições de ensino superior portuguesas. Para se candidatar a estas instituições, os estudantes precisarão cumprir os requisitos adicionais estabelecidos por cada universidade.

Além das oportunidades oferecidas pelos programas governamentais e pelas universidades estrangeiras, a nota do Enem também pode ser utilizada para admissão em universidades privadas no Brasil. Muitas instituições privadas utilizam a nota do Enem como substituta ou complemento ao tradicional exame vestibular, simplificando assim o processo de admissão. Isso significa que os estudantes podem utilizar suas notas do Enem para obter bolsas de estudo ou até mesmo dispensar a realização do vestibular.

Assim, o Enem continua sendo uma peça fundamental no universo educacional brasileiro, abrindo um leque de oportunidades para estudantes de todo o país. Com o início das inscrições para o Enem 2023, os estudantes estão mais uma vez diante da chance de abrir novas portas para seu futuro educacional e profissional.

Veja também: ENEM 2023: estes são os temas que podem cair na redação