Quando cai na conta o 13º do BOLSA FAMÍLIA? Veja as regras sobre o assunto

Regras para o 13º do Bolsa Família – A chefe do governo de Pernambuco, governadora Raquel Lyra, anunciou recentemente a notícia esperada por mais de 1,6 milhão de residentes do estado: o pagamento do décimo terceiro do programa Bolsa Família para este ano. Os detalhes sobre a liberação do benefício adicional vieram como um alívio para muitas famílias em meio à persistente crise econômica que atingiu a nação. Este anúncio de política social coloca Pernambuco como o segundo estado nordestino e o quarto em todo o país em termos do número de famílias beneficiadas pelo programa.

As regras para o pagamento do décimo terceiro do Bolsa Família em Pernambuco foram divulgadas pela governadora Raquel Lyra. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Fique por dentro das regras do Bolsa Família

Pernambuco, conhecido por sua vibrante cultura e importante história, abriga uma grande parcela da população que depende do Bolsa Família, o programa social que tem como objetivo aliviar a pobreza através da transferência direta de dinheiro para as famílias brasileiras de baixa renda. O anúncio do pagamento do décimo terceiro do Bolsa Família sinaliza o compromisso contínuo do governo estadual com a melhoria das condições de vida para essas famílias.

Veja também: Mais de 300 MIL beneficiários precisam fazer isso para não perder o Bolsa Família em junho

O décimo terceiro será distribuído no mês de junho, em uma única parcela de R$ 150, juntamente com o pagamento regular do programa Bolsa Família. O valor adicional representa um acréscimo significativo para muitas famílias que dependem do programa para complementar sua renda e atender suas necessidades básicas.

O governo de Pernambuco também divulgou o calendário de pagamento para este benefício especial. A programação se baseia no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário, com o primeiro pagamento agendado para 19 de junho, destinado àqueles cujo NIS termina em 1. O calendário prossegue de forma sequencial até o dia 30 de junho, quando os beneficiários cujo NIS termina em 0 receberão seus pagamentos.

Mas quem, exatamente, tem direito a este benefício adicional? O governo de Pernambuco especificou que o décimo terceiro do Bolsa Família será concedido àqueles que receberam o Auxílio Brasil, o nome anterior do Bolsa Família, por pelo menos seis meses no ano de 2022, sejam esses meses consecutivos ou intercalados.

Notícia animou a população

A notícia do pagamento adicional foi recebida com entusiasmo pela população pernambucana. O anúncio oficial foi feito nas redes sociais do governo estadual e contém mais detalhes para aqueles que desejam obter mais informações. No comunicado, a administração estadual destacou seu compromisso com o combate à fome e à pobreza, e reforçou a importância da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de Pernambuco.

A notícia do décimo terceiro do Bolsa Família ilustra o compromisso do governo estadual com os esforços para reduzir a desigualdade social em Pernambuco. Este anúncio marca mais um passo em direção a essas metas e serve como um lembrete das ações contínuas que estão sendo tomadas para melhorar as condições de vida da população pernambucana. Com a promessa de anunciar em breve novas ações mais amplas para reduzir ainda mais a desigualdade social no estado, o governo de Pernambuco reforça seu compromisso com o bem-estar de seus cidadãos.

Veja também: Resgate: presente “JUNINO” para quem recebe benefícios da CAIXA