O formato do seu batom REVELA quem você é; faça o teste

Muitas pessoas nunca pararam para fazer um teste de personalidade, talvez até mesmo por considerarem que trata-se de algo um tanto complicado de ser feito. Mas a verdade é que testes desse tipo existem em diversos tipos, e até mesmo um simples batom pode ser utilizado para realizá-lo de forma muito rápida.

Por mais curioso que possa parecer, o fato de uma pessoa escolher sempre um batom do mesmo formato, por exemplo, pode dizer muito sobre sua personalidade.

Na verdade, as características de sua identidade também podem ser descobertas por meio de outros aspectos do seu dia a dia, como as cores que utiliza com mais frequência e os programas que gosta de assistir na TV.

Mas, de fato: poucas pessoas imaginam que o cosmético mais famoso do mundo feminino também possui este poder, e é sobre isso que esse artigo irá falar.

O que o formato do batom que uma pessoa escolhe tem a dizer sobre ela

Atualmente, no mercado de cosméticos (inclusive a nível mundial), existem batons de diversos formatos, sendo possível encontrar pelo menos 6 deles em qualquer loja especializada.

E, não raramente, as pessoas que são adeptas de seu uso acabam sendo fiéis a um único formato, o que definitivamente mostra muito de suas personalidades, sem que elas percebam.

Agora, porém, acabou o mistério!

Abaixo está tudo o que determinados formatos de batom têm a dizer sobre quem os usa:

1. Batom com ponta diagonal

Quem escolhe este formato de batom costuma ser uma pessoa muito cuidadosa e atenciosa, com um olhar extremamente atento aos detalhes.

Outro ponto forte de sua personalidade é a delicadeza, somada à amabilidade e à clareza de todos os objetivos que quer alcançar.

2. Batom com ponta em formato de bala

A escolha deste formato, especificamente, demonstra que a pessoa que o utiliza é muito criativa e destemida: um ser humano que pode ser um pouco extravagante e, por isso, é considerado único.

O usuário deste cosmético também não se importa de correr riscos e se aproximar do desconhecido.

3. Batom com duas pontas laterais

Este formato, mais ousado, é utilizado normalmente por quem é mais sociável e se interessa por tudo que está ao seu redor.

É o tipo de pessoa que nunca deixa a empatia de lado, estando sempre pronta para se conectar com o próximo e ajudá-lo.

4. Batom com uma ponta lateral

Os usuários deste batom, por sua vez, são estáveis e confiáveis.

São, também, pessoas muito inteligentes e que prestam atenção em tudo, sabendo muito bem medir suas ações, por conta das repercussões que podem gerar.

5. Batom com a ponta reta

Quem escolhe esse batom carrega a alegria e o otimismo em sua personalidade.

Esta pessoa sabe muito bem como aproveitar os prazeres da vida e dar valor às pequenas coisas.

6. Batom com ponta em formato de cone

As pessoas mais reservadas e mais realistas costumam pegar este formato de batom nas prateleiras.

Elas sempre tomam decisões muito sábias, não abrindo mão da honestidade, principalmente com os outros.

Reflexões a respeito dos formatos de batom e o que eles representam

Além dos formatos apresentados acima, existem outros que revelam personalidades repletas de sociabilidade, de dinamismo, de discrição e de cuidado, por exemplo.

Porém, somente por meio da leitura realizada até aqui já foi possível exemplificar o quanto uma simples escolha pode nos dizer tanto sobre nós mesmos.

Inclusive, vale a pena que cada pessoa pare alguns minutos para refletir a respeito, de modo a descobrir se, para si, as descrições fazem sentido.

