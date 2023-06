Você está na LISTA dos que receberão dinheiro da Caixa este mês?

Dinheiro disponível na Caixa – O mês de junho traz boas notícias para os beneficiários de diversos programas sociais do governo federal, já que a Caixa Econômica Federal, responsável pelo repasse dos benefícios, divulgou a lista dos programas e respectivos contemplados para o período. As opções de benefícios que estarão disponíveis incluem o PIS, Bolsa Família, Saque-Aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e o Auxílio Gás.

Caixa tem dinheiro disponível em junho?

Cada um desses benefícios atende a um grupo específico de beneficiários e possui requisitos próprios para participação. O PIS e o Saque-Aniversário são destinados aos trabalhadores registrados em carteira, enquanto o Bolsa Família e o Auxílio Gás são voltados para a população em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O procedimento de saque dos benefícios é bastante acessível para os brasileiros. Os beneficiários podem ir a qualquer terminal de autoatendimento da Caixa ou, no caso do Bolsa Família e Auxílio Gás, às Casas Lotéricas. Além disso, a Caixa disponibiliza o aplicativo Caixa Tem, que permite a movimentação dos valores de forma remota, oferecendo comodidade e segurança aos usuários.

Para ser elegível ao PIS, o trabalhador deve ter estado empregado no setor privado durante o ano de 2021 e ter acumulado um mínimo de cinco anos de trabalho, não necessariamente consecutivos. O Saque-Aniversário do FGTS, por sua vez, é facultativo e está disponível para os trabalhadores que possuem saldo em sua conta do FGTS.

Os beneficiários do Bolsa Família e Auxílio Gás devem estar inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e possuir uma renda per capita de até R$ 218. O valor atual do Bolsa Família é de no mínimo R$ 600, enquanto o auxílio gás varia entre R$ 100 e R$ 112.

Calendário de pagamentos

Os calendários de benefícios foram liberados e detalham as datas em que os saques podem ser realizados. Para o Saque-Aniversário do FGTS, o período de saque é determinado pelo mês de aniversário do trabalhador. Por exemplo, aqueles que fazem aniversário em janeiro podem sacar entre os dias 2 de janeiro e 31 de março, enquanto aqueles que fazem aniversário em fevereiro podem sacar entre 1 de fevereiro e 29 de abril. Este padrão se repete para todos os meses.

Para o PIS, os pagamentos iniciam em 15 de fevereiro para os nascidos em janeiro e fevereiro e continuam até 17 de julho para os nascidos em novembro e dezembro.

Já para o Bolsa Família e Auxílio Gás, as datas são estabelecidas de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. O pagamento começa com os beneficiários cujo NIS termina em 1, em 19 de junho, e termina com aqueles cujo NIS termina em 0, em 30 de junho.

Essas datas de pagamento são cruciais para a organização dos beneficiários, garantindo que eles tenham acesso aos recursos quando necessário. Esses benefícios são vitais para milhares de brasileiros, auxiliando-os a enfrentar o custo de vida e a manter suas famílias durante estes tempos difíceis. A Caixa Econômica Federal continua a desempenhar um papel vital no fornecimento destes benefícios vitais.

