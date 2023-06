Preços dos streamings atualizados em 2023: Netflix, HBO Max, Prime Video e outros

Quem é bem presente nas redes sociais sabe da discussão que saiu recentemente após a plataforma Netflix lançar a sua nova política de cobrança para o uso do streaming. Diversos usuários fizeram das redes sociais a sua voz de insatisfação sobre essa nova política, além disso, começaram a fazer comparações sobre qual a melhor plataforma de serviço de streaming que tem no mercado brasileiro.

Essa conversa só surgiu após Netflix informar que irá cobrar uma taxa no valor de R$ 13,00 para quem compartilhar a senha da assinatura, com isso muitos consumidores decidiram cancelar a assinatura e buscar outra plataforma de entretenimento com séries e filmes.

Não podíamos deixar de noticiar para vocês quais plataformas tem hoje em dia de streaming e seus valores como segunda alternativa para aqueles que cancelaram a assinatura da Netflix, até porque foi o assunto mais comentado da semana.

Ficou curioso para saber sobre essas plataformas e seus preços? Continue lendo o texto que trouxemos as informações detalhadas dos principais serviços dessa área no Brasil.

Serviços de streaming no Brasil e seus valores

1. Netflix

Padrão com anúncios: R$ 18,90 por mês

Básico (uma tela): R$ 25,90 por mês

Padrão (duas telas): R$ 39,90 por mês

Premium (quatro telas e resolução 4K): R$ 55,90 por mês.

2. Amazon Prime Video

Mensal: R$ 14,90 por mês

Anual: R$ 119 em parcela única.

3. Disney Plus

Mensal: R$ 33,90 por mês

Anual: R$ 279,90 em parcela única

Combo com o Star Plus: R$ 55,90 por mês.

4. Star Plus

Mensal: R$ 40,90 por mês

Combo com Disney Plus: R$ 55,90 por mês.

5. HBO Max

Mensal: R$ 34,90 por mês

Trimestral: R$ 74,90 a cada três meses

Anual: R$ 239,90 em parcela única.

6. Paramount+

Plano básico (uma tela): R$ 14,90 por mês ou R$ 133,90 anual

Plano padrão (duas telas): R$ 19,90 por mês ou R$ 178,90 anual.

7. Globoplay

Mensal: R$ 24,90 por mês

Anual: R$ 238,80 em parcela única.

8. Apple TV+

Mensal: R$ 14,90.

Custo para assinar os principais serviços de streaming

Pode parecer loucura para muitos brasileiros, no entanto são diversos que gostam de assinar mais do que apenas uma plataforma para ter seu momento de entretenimento, até porque as plataformas têm seus conteúdos diversificados, algumas puxam mais para um lado já outras fogem totalmente da mesmice, e isso faz o brasileiro querer mais do que apenas uma única opção.

Vamos te mostrar o preço se caso o brasileiro for assinante apenas dos planos básicos desses serviços que citamos acima, que por final são mais os utilizados no Brasil, ele vai pagar por mês cerca de R$ 205,20 ao mês, totalizando os 12 meses que tem no ano, o total é de R$ 2.462,20.

Lembrando que esse valor é para contratação mensais, caso a pessoa queira fazer os planos anuais é bem mais em conta, no entanto tem serviços que não oferecem essa modalidade anual, como o exemplo da Netflix, Apple TV+ e Star Plus.

Existem plataformas de streaming que não colocamos na lista, porém pode ser que agrade os consumidores também, as plataformas são:

Crunchyroll – focado somente em animes

Viki – focado em doramas (as famosas novelas sul-coreanas)

Lionsgate+ – focado em filmes e séries

MUBI – focado em produções independentes

Discovery+ – variedades.

