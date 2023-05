Novos jogos permitem GANHAR DINHEIRO enquanto se diverte

Jogos que dão dinheiro – A indústria de jogos e o universo das criptomoedas, dois setores que movimentam bilhões, agora estão convergindo para criar uma nova experiência: o jogo play-to-earn (P2E). Nesse contexto emergente, a Big Eyes Coin (BIG) tem se destacado como um dos projetos cripto P2E mais promissores no mercado, objetivando democratizar a geração de renda a partir do jogo e ainda garantindo uma estabilidade criptográfica.

O jogo play-to-earn (P2E) é uma oportunidade lucrativa para ganhar dinheiro no mundo dos jogos. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Ganhe dinheiro com jogos

Nos jogos P2E, os jogadores têm a oportunidade de gerar renda real por meio de sua participação em mundos virtuais. Isto proporciona uma oportunidade atraente para indivíduos que buscam transformar sua paixão em uma fonte de renda rentável. No entanto, até agora, a maioria dos ganhos financeiros no cenário P2E tem sido dominada por uma minoria de atletas de eSports e influenciadores de jogos populares. Além disso, o potencial de ganho de criptomoedas dentro desses jogos é muitas vezes limitado, com moedas que podem perder valor rapidamente.

Veja também: WhatsApp testa 5 NOVIDADES e você precisa conhecê-las hoje

Neste cenário, a Big Eyes Coin tem planos para alterar essa dinâmica. Em sua essência, a BIG é uma moeda que promete conquistar os corações dos amantes de memes de gatos com uma variedade de arte de gatos da marca. Além disso, a BIG também será usada para facilitar transações em todo o ecossistema BIG, com transações que são energeticamente eficientes, rápidas e com baixo custo, o que as torna ideais para adoção em massa.

A Big Eyes Coin também se comprometeu com a sustentabilidade, prometendo doar 5% do fornecimento total para instituições de caridade escolhidas pela comunidade. Surpreendentemente, a BIG já doou mais de US$ 15.926,20 para 15 instituições de caridade diferentes, mesmo antes de seu lançamento oficial.

Apesar de ainda estar na fase de pré-venda, a Big Eyes Coin já está cumprindo suas promessas, como a doação para instituições de caridade. Além disso, a BIG buscou a verificação do KYC e do CoinSniper para confirmar a legitimidade da moeda, um passo importante em uma indústria que já viu muitas moedas fraudulentas que prejudicam os investidores.

Os investidores devem estar atentos ao fato de que a Big Eyes Coin não se baseia puramente no hype. Seu ecossistema é projetado para criar uma das primeiras moedas de meme que tem valor intrínseco real. Em 29 de agosto de 2023, a BIG planeja lançar um cassino online com mais de 4.000 jogos e inúmeros projetos P2E. Além de simplesmente trocar a BIG por outras moedas, a empresa também planeja estabelecer um mercado NFT com uma extensa gama de moedas digitais que estão fortemente ligadas à nova economia da Web 3.

Metaverso

A BIG também tem planos para criar um espaço virtual de metaverso conhecido como NFT Sushi Crew. Neste espaço, os membros da comunidade podem se reunir para socializar e compartilhar seus NFTs ganhos com tokens BIG. Este ecossistema de negociação contínua promete criar um volume de negociação de 24 horas para a BIG, o que pode ser atrativo para investidores e traders.

Com os investidores já mostrando interesse pela Big Eyes Coin, a moeda meme já arrecadou US$ 42 milhões em sua fase de pré-vendas. Mas os interessados ainda têm tempo para se envolver, pois a pré-venda da BIG se encerra em 3 de junho, com uma oferta por tempo limitado: tokens BIG ao preço de estágio 3 de US$ 0,00017.

Para mais informações sobre a Big Eyes Coin, visite o site oficial [https://bigeyes.space/] e considere a adesão à pré-venda em [https://buy.bigeyes.space/]. Você também pode se juntar à comunidade BIG no Telegram [https://t.me/BIGEYESOFFICIAL], Instagram [https://www.instagram.com/BigEyesCoin/] e Twitter [https://twitter.com/BigEyesCoin] para obter as últimas atualizações e novidades.

Veja também: Acabou o número do perfil? WhatsApp agora vai usar @