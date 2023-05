Passo a passo para receber R$ 1.000 do PicPay HOJE durante evento especial

Evento do PicPay – Em meio ao cenário de crescente digitalização e aprimoramento das facilidades para transações financeiras, uma nova tendência promete animar os usuários do PicPay. Na última quinta-feira (25), a plataforma de pagamentos lançou uma campanha pioneira, o 1º Festival de Cashback do PicPay, que oferece aos usuários a chance de receber até R$ 1.000 de volta em suas compras. A campanha reúne uma variedade de descontos e ofertas de cashback de várias lojas em uma única semana.

Economize e ganhe com o 1º Festival de Cashback do PicPay em diversas lojas. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Não fique de fora deste evento do PicPay

O principal objetivo deste festival inovador é fortalecer a conexão dos usuários com o aplicativo PicPay, destacando as vantagens de usar o serviço como principal meio de pagamento. Ao oferecer benefícios financeiros exclusivos, o PicPay espera motivar mais pessoas a adotar o uso regular da plataforma.

Veja também: Quer aprender a investir? PicPay oferece curso DE GRAÇA

A promoção é válida tanto para compras feitas em lojas parceiras, onde os pagamentos são processados por meio do PicPay com a inserção de um cupom, quanto para compras feitas na própria PicPay Store. A PicPay Store é o mercado de produtos e serviços oferecido diretamente pela plataforma, onde os usuários podem adquirir cartões-presente (gift cards) ou acessar diretamente as lojas que oferecem cashback em sua conta digital.

Participar do 1º Festival de Cashback do PicPay oferece aos usuários a chance de se beneficiar de uma variedade de ofertas exclusivas. Por exemplo, o aplicativo de delivery de alimentos, iFood, oferece aos usuários R$ 15 de cashback em compras acima de R$ 75, quando usam o cupom IFOOD15. Por outro lado, os usuários que optarem por assinar o plano anual do serviço de streaming Globoplay poderão receber cashback usando o cupom GLOBOPLAY60.

No entanto, as promoções não param por aí. O PicPay também anunciou ofertas especiais em outras lojas. No Uber, os usuários podem ganhar R$ 10 de cashback em compras acima de R$ 75, usando o cupom UBER010. Para os usuários que desejam desfrutar de uma refeição fora de casa, o Outback está oferecendo 10% de cashback em pedidos até R$ 30.

Que tal receber até R$ 1.000 da plataforma?

Para os fãs de compras online, a plataforma de e-commerce Aliexpress está oferecendo um desconto de R$ 45 em compras acima de R$ 280, proporcionando uma oportunidade tentadora para adquirir produtos a preços mais acessíveis.

Sendo assim, conforme explicamos acima, o 1º Festival de Cashback do PicPay é uma oportunidade única para os usuários aproveitarem uma série de ofertas e descontos em uma variedade de lojas. A iniciativa sublinha o compromisso do PicPay em fornecer aos seus usuários benefícios financeiros significativos e demonstra como as plataformas de pagamento digitais estão se esforçando para oferecer um serviço cada vez mais completo e atraente.

O festival marca mais um passo significativo no avanço do mundo digital e, sem dúvida, aumentará o engajamento dos usuários com o aplicativo PicPay, à medida que eles descobrem as vantagens econômicas de usar a plataforma como seu principal meio de pagamento.

Veja também: R$ 700 liberados no PicPay; veja como você pode receber esse dinheiro