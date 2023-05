Quando começará a ser pago o novo salário-mínimo de R$ 1.389

Foi divulgado pela Secretaria de Políticas Econômicas na terça-feira, dia 31, a nova grade de parâmetros macroeconômicos para o ano que vem, 2024. A projeção da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) foi atualizada.

Isso permite uma nova estimativa para o próximo valor do salário-mínimo, sendo um aumento significativo, resultando na alegria dos brasileiros. O estudo necessário para o reajuste é feito pelo Ministério da Fazenda, ele leva em conta diversos fatores econômicos, e não apenas o IPCA.

O salário mínimo é corrigido com base nas métricas da projeção da inflação e terá boas novas para o ano de 2024. Mais informações sobre quando o novo salário mínimo será pago e como são feitas as métricas podem ser encontradas no artigo a seguir.

Os trabalhadores estão animados com proposta de novo salário-mínimo | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Valor do novo salário-mínimo

Conforme previsão revisada pelo Ministério da Fazenda, estima-se que o INPC para o próximo ano elevou-se de 5,16% para 5,34%. Atualmente, o piso salarial está em R$ 1.320, assim, o reajuste para o ano que vem será de R$ 70, passando para, aproximadamente, R$ 1.390.

A proposta deve ser analisada e aprovada pelo Congresso Nacional, isso não garante que o valor seja o que será pago em 2024. Além do aumento baseado no índice, há a possibilidade de um aumento real, depois do envio da proposta ao Congresso.

Informações sobre o novo valor do salário-mínimo

A estimativa para a alta de preços de 2023 foi de 5,31% para 5,58%. A pasta destacou, porém, que a média dos 5 principais núcleos de inflação deverá fechar este ano entre 5,2% e 5,3%. A projeção do IPCA para o ano de 2024 subiu de 3,52% para 3,63%.

A SPE, por sua vez, revelou que a revisão relacionada à projeção da inflação oficial deste ano foi motivada pela mudança na alíquota do ICMS sobre a gasolina. O fato também se deu por conta dos reajustes previstos para jogos de azar e planos de saúde.

A redução de gasolina foi uma das causas que compensaram parcialmente os efeitos. Além disso, não teve resposta à queda nos preços internacionais do petróleo. A desaceleração da inflação continuará sendo vista nos preços livres, indo contra a aceleração prevista para os preços monitorados.

Reajuste real do salário-mínimo

A gestão do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT foi responsável pelo projeto de lei do aumento real. Assim, os brasileiros podem ficar contentes, pois o ajuste deve ficar acima da inflação.

A proposta do projeto de lei prevê que, a partir de 2024, o valor do piso salarial será corrigido seguindo a variação do INPC acumulada nos últimos 12 meses, sendo estes encerrados em novembro, durante o exercício anterior do reajuste. Além disso, ele terá a taxa de acréscimo real do PIB do segundo ano anterior ao ano em questão.

