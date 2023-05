Governo bate o martelo e surpreende com novo VALOR do auxílio gás de junho

Boa notícia! O mês de junho está se aproximando e com ele vem muitas novidades referentes ao Bolsa Família e Vale-Gás. Começando pelo aumento no valor do Bolsa Família para alguns beneficiários, que neste mês de junho poderão receber R$ 1 mil ou mais. Dependendo da quantidade de membros, perfil familiar, etc. Entretanto, a notícia divulgada acerca do Vale-Gás não foi tão empolgante assim para alguns brasileiros. Os valores poderão ser reduzidos brevemente: entenda os novos preços e quanto será pago em junho.

Governo anuncia novos valores do Vale-Gás | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Vale-Gás terá redução em seu valor?

Pelo que tudo indica, sim! Porque a Petrobras anunciou uma nova política de medição de valores. Com isso os valores dos produtos acabariam saindo por valores mais acessíveis aos brasileiros. Logo que foi retirado os índices internacionais para medir os valores dos produtos vendidos no Brasil.

A fim de conhecimento, a empresa usava os preços internacionais que são baseados no dólar para vender seus produtos. E isso beneficiava bastante os acionistas, visto que o capital da estatal é misto. Por outro lado, prejudicava bastante os brasileiros. A prática era tão lucrativa que rendeu dividendos recordes para os acionistas no segundo semestre do ano passado.

O preço do gás de cozinha será reduzido em 21,3%. Representa aproximadamente R$ 8,97 na redução dos valores. O Vale-Gás é um benefício do Governo Federal que auxilia os brasileiros mais necessitados a adquirirem o seu gás. O benefício é pago a cada dois meses. Ou seja, nos meses pares.

Desse modo, para este mês de junho o valor é surpreendente: porque muitos imaginaram que iria ocorrer uma redução. Mas pelo contrário, os valores do Vale-Gás para este mês de junho serão mantidos. Ou seja, de R$ 100/100 para as famílias. Como o valor é baseado na média dos botijões de 13kg nacionais, tudo indica que até o fim do ano haverá um impacto muito grande.

Novos preços serão divulgados

Portanto, até o fim do ano será perceptível a redução nos valores do gás de cozinha de 13kg. Por essa razão, os brasileiros irão ver o valor do Vale-Gás ser reduzido de maneira muito grande. Lembrando que daqui para o mês de dezembro esse valor deverá ser notório.

Por mais que muitos não gostem, mas isso é benéfico para todos. Significando que o gás de cozinha teve uma redução em seu valor. Com isso mais e mais pessoas poderão ter acesso a este produto tão importante para as famílias brasileiras.

Com o Vale-Gás é a média dos preços nacionais, então o valor repassado também será o resultado dessa média. Nem todos os beneficiários do Bolsa Família têm direito ao Vale-Gás e vice-versa. Tudo depende dos padrões familiares.

Ademais, o benefício será pago de maneira recorrente como está ocorrendo nos últimos meses e pelo que tudo indica os brasileiros irão usufruir do mesmo por muito tempo. O Governo Federal possui excelentes propostas para democratizar o benefício e levar ele para mais e mais pessoas.