Google anuncia capacitação para 60.000 jovens no mercado

Independentemente da idade que tenha, qualquer pessoa deve tentar aproveitar ao máximo todas as oportunidades de estudo que surgirem em suas vidas, principalmente quando estiverem ligadas a empresas gigantes, como o Google.

Agora, por sinal, conseguir uma Certificação Profissional Google dentro de algumas das áreas que mais estão “bombando” no mercado da tecnologia é perfeitamente possível. E, o melhor: sem que seja preciso fazer nenhum tipo de investimento.

Todos os detalhes sobre essa oportunidade incrível de adquirir mais conhecimento são explicados a seguir.

Sobre os cursos gratuitos oferecidos pelo Google

O Google, em parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) lançou oficialmente 60.000 bolsas, relacionadas a cursos voltados para a promissora área da tecnologia.

Por meio de tais bolsas, por sinal, os inscritos poderão estudar de forma completamente gratuita e online, sendo que todo o processo para concorrer a uma das vagas se inicia por meio do endereço web https://portal.ciee.org.br/para-voce/google-ciee/.

Uma vez tendo finalizado o curso, cada estudante terá direito a uma Certificação Profissional Google que será emitida diretamente pela Coursera.

Lembrando que os cursos estão separados em 4 áreas específicas:

1. Suporte de TI

2. UX Design

3. Gestão de Projetos

4. Análise de Dados

Todas as titulações, quando juntas, somam aproximadamente 800 horas de diversas aulas. Porém, uma vez que se trata de aulas online, torna-se perfeitamente prático e possível organizar o tempo para os estudos.

Vale frisar, porém, que cada bolsa foi pensada de modo a atender preferencialmente as pessoas de baixa renda, bem como aquelas pessoas que fazem parte de grupos socialmente minorizados, como as mulheres, a população negra e a comunidade LGBTIQAP.

Lembrando que tanto as pessoas que fazem parte destes grupos e estão cursando o Ensino Médio ou o Ensino Superior quanto aquelas que compõem os grupos e já finalizaram uma destas etapas ligadas à escolaridade podem tentar uma bolsa.

De forma a orientar os candidatos, inclusive, o Google até mesmo preparou uma verdadeira maratona de atendimento, dentro das unidades do CIEE.

Sobre o campo de atuação no qual estes cursos do Google estão inclusos

Muitas pessoas podem ter interesse em participar dos cursos do Google e, ao mesmo tempo, ficarem com receio de o campo de atuação ser muito confuso ou mesmo difícil de lidar.

Porém, é preciso deixar de lado este tipo de pensamento, uma vez que estes cursos estão atrelados a profissionais que, de certo modo, estão presentes na rotina de qualquer indivíduo.

Quem atua com Suporte de TI, inclusive, simplesmente cuida para que todos os elementos do sistema de Tecnologia da Informação de uma empresa funcionem perfeitamente, ganhando para isso um salário com valor inicial de R$ 1.690.

Outro exemplo é o profissional que atua diretamente com a Análise de Dados: ele literalmente analisa, interpreta e cataloga inúmeras informações, trabalhando com salário de, em média, R$ 4.300.

Já a pessoa que escolhe trabalhar com UX Designer por meio de um curso do Google (ou mesmo por meio de outras formações complementares) está sempre analisando e melhorando a experiência que o público tem ao interagir com determinado produto: a média salarial, neste caso, fica na casa dos R$ 5.900.

