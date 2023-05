PIS/Pasep para quem trabalhou em 2022: quando o valor será pago?

O PIS/PASEP do ano-base 2020 foi adiado devido ao Covid-19 e foi pago no ano de 2022. Portanto, o de 2021 começou a ser pago em fevereiro de 2023. Assim, quem trabalhou em 2022 receberá em 2024, mas a situação pode mudar, porém, o Governo Federal não fez nenhum comunicado oficial.

O benefício será pago pela Caixa Econômica Federal para os trabalhadores da iniciativa privada, já os servidores públicos recebem pelo Banco do Brasil. Mais informações sobre quem tem direito e calendário do pagamento estão no artigo a seguir.

É comum ter dúvidas sobre o pagamento do PIS/PASEP e o respectivo ano base | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quais trabalhadores têm direito ao PIS/PASEP

Para receber o benefício, o trabalhador tem que estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos ou no CNIS, ou seja, deve-se considerar a data do primeiro emprego. Também deve ter trabalhado formalmente, no mínimo, por 30 dias no ano-base considerado para apuração e ter recebido até dois salários mínimos.

Além disso, os dados devem ter sido informados de forma correta pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais). Quem deseja saber se tem direito pode verificar pelo site Gov.br, pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo 158.

Quanto o trabalhador recebe de benefício

O valor do benefício equivale ao proporcional que ele trabalhou de carteira assinada em 2020. Sendo assim, divide-se o valor do salário mínimo, R$ 1302,00, por 12 meses e cada um equivale a R$ 101, com períodos iguais ou superiores a 15 dias contados como mês cheio.

Onde sacar o PIS/PASEP 2023

Quem vai sacar o PIS, pode usar o Cartão Cidadão e receber o benefício nas casas lotéricas e caixas eletrônicos da Caixa. Ele também pode receber em uma agência, basta levar um documento com foto. Os que possuem conta corrente ou poupança na Caixa, podem receber pelo Internet Banking.

Para quem irá sacar o PASEP, ele pode ser sacado no Banco do Brasil. Os clientes do BB podem sacar na conta corrente ou poupança.

Calendário PIS/PASEP 2023

PIS 2023

O pagamento do PIS é referente ao mês do aniversário do trabalhador:

Janeiro: a partir de 15 de fevereiro;

Fevereiro: a partir de 15 de fevereiro;

Março: a partir de 15 de março;

Abril: a partir de 15 de março;

Maio: a partir de 17 de abril;

Junho: a partir de 17 de abril;

Julho: a partir de 15 de maio;

Agosto: a partir de 15 de maio;

Setembro: a partir de 15 de junho;

Outubro: a partir de 15 de junho;

Novembro: a partir de 17 de julho;

Dezembro: a partir de 17 de julho.

PASEP 2023

Os servidores recebem conforme o número final da sua inscrição:

0: a partir de 15 de fevereiro;

1: a partir de 15 de março;

2: a partir de 17 de abril;

3: a partir de 17 de abril;

4: a partir de 15 de maio;

5: a partir de 15 de maio;

6: a partir de 15 de junho;

7: a partir de 15 de junho;

8: a partir de 17 de julho;

9: a partir de 17 de julho.

