Quem ainda pode receber os RETROATIVOS do Auxílio Brasil bloqueado

O famoso programa Bolsa Família voltou como substituto do programa Auxílio Brasil, atendendo milhões de famílias que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza e, ainda, com a promessa de fazer repasses maiores. Ocorre, porém, que tais repasses serão disponibilizados apenas a partir do mês de junho e, por isso, muitos beneficiários acreditam que estão tendo acesso aos repasses do programa social adotado por Bolsonaro em sua gestão, considerando que as parcelas pagas desde o mês de março são de R$ 600.

Ocorre, ainda, que muitas famílias se viram bloqueadas, desde que o Bolsa Família teve início, sendo que tais bloqueios possuem motivo para acontecer.

Eles estão sendo adotados sempre que são notadas irregularidades no cadastro da família, e também quando as regras do programa não são respeitadas, como aquelas que exigem que as crianças sejam mantidas frequentando a escola.

De modo que a situação possa ser resolvida, os beneficiários que se encontram sem acesso ao dinheiro (bloqueados) precisam atualizar seus cadastros junto ao CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), local no qual será preciso provar que não há nenhuma irregularidade nas informações.

O prazo para que isso seja feito é de 2 meses, sendo que, após a resolução e a prova de que tudo está regular, o beneficiário e sua família poderão sacar o dinheiro que foi recebido e não pode ser sacado até então (o retroativo).

Bloqueado para muitas pessoas, o Auxílio Brasil ainda pode ser recebido | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Entendendo os retroativos relacionados ao Auxílio Brasil que foi bloqueado

Durante maio, muitas famílias que até então estavam bloqueadas conseguiram voltar a ter acesso aos repasses, uma vez que se regularizaram junto ao CRAS, e isso também diz respeito aos valores retroativos. Tais valores representam os mesmos R$ 600 que já eram pagos no governo de Bolsonaro, não sendo raro que muitos beneficiários bloqueados estejam se perguntando se, ainda neste mês, conseguirão acesso ao dinheiro.

É preciso, porém, ter em mente que o MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) está desbloqueando, em maio, somente os benefícios das pessoas que regularizaram seus cadastros até a data de 15/04.

Os bloqueios estão acontecendo de forma gradual, por conta da futura vinda de novos repasses dentro do Bolsa Família: a atualização do sistema deixa o governo impossibilitado de realizar desbloqueios em massa, por exemplo, e tem previsão para ser finalizado no final de junho.

Assim sendo, todos os bloqueados do Auxílio Brasil que fizeram a atualização até a data acima citada poderão receber as parcelas retroativas no decorrer deste mês, junto ao pagamento oficial de maio. Enquanto quem procurou o CRAS somente depois de 15/04 precisa aguardar mais algumas semanas para ter acesso ao dinheiro.

Veja também: Consulta ao 13º salário do INSS liberada para milhões de brasileiros

É possível checar se o dinheiro está disponível por meio do aplicativo

Os beneficiários que querem saber se receberão o retroativo ainda em maio, podem verificar o respectivo aplicativo do programa social para descobrir se os valores ainda estão bloqueados.

Caso estejam, será necessário esperar até o mês de junho para o desbloqueio.

Lembrando que os repasses serão feitos diretamente no app Caixa Tem. Assim, sendo, caso a pessoa de fato tenha direito a receber alguma quantia e note que o dinheiro não foi disponibilizado dentro da data prevista, deverá ir a uma agência da Caixa, com documentos em mãos, para fazer o saque.

Veja também: Por que o Bolsa Família terá o valor reduzido aos beneficiários? Entenda a verdade