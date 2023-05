WhatsApp bate o martelo e lançará recurso polêmico que a concorrência usa

O WhatsApp é um aplicativo muito usado por milhares de pessoas ao redor do mundo. Só no Brasil, ele é utilizado por cerca de 169 milhões de pessoas. Criado desde 2009, ele possui diversas funções, dentre elas, criação de grupos e pagamentos para outros usuários.

Alguns usuários do WhatsApp Beta para Android notaram as novidades do aplicativo. Além das várias funções já existentes, outras sempre estão sendo implementadas. O texto a seguir traz tudo sobre o novo recurso.

“Inimigo” do WhatsApp, o Telegram também serve como inspiração | Imagem: Adem AY / unsplash.com

Recurso novo no WhatsApp

Desde o dia 13 de maio o aplicativo está testando um novo recurso, o de canais. Ele é semelhante aos do Telegram, seu concorrente e a função pode ser liberada brevemente.

Já no Telegram, a função está liberada há muito tempo, permitindo que os usuários administradores publiquem mensagens que serão enviadas a todos os seguidores.

Assim, é possível anexar fotos e vídeos, além disso, incluir textos e qualquer outro tipo de arquivo nas mensagens, funções que já podem ser feitas em chats individuais. Porém o WhatsApp ainda não revelou informações sobre a sua versão do recurso.

Veja também: Inteligência artificial pode prever ATAQUE DO CORAÇÃO

Como funciona o novo recurso do WhatsApp

Muitas pessoas querem saber se esse novo recurso do WhatsApp é igual ao do Telegram. Ele funciona da seguinte forma:

As informações foram adquiridas a partir de telas compartilhadas, sendo assim, conforme esses dados, os canais poderão receber um selo verificado em verde;

Dessa forma, o usuário consegue confirmar a autenticidade de quem enviou a mensagem, bem como, verificar a descrição e o número de seguidores;

Além disso, o usuário consegue silenciar as notificações da pessoa;

É provável que, assim que um canal aparecer como “público”, ele poderá ser buscado e seguido por qualquer usuário, facilitando que várias pessoas o encontrem. Essa função também é realizada no Telegram;

Mas, nesse último caso, o administrador do canal pode fazer com que ele fique privado, assim, selecionando quem terá acesso a ele;

Uma das funções do novo recurso é facilitar a vida dos usuários, como, por exemplo, colocando botões de atalho para fazer ações, dentre elas, encaminhar mensagens, compartilhar o canal, silenciar o canal, deixar de seguir e até denunciar à equipe de moderação. Esta última é uma excelente função para manifestar algo de errado que está ocorrendo no canal.

Essas novas funções vão facilitar, e muito, a vida de milhares de usuários do WhatsApp que já usam o recurso no Telegram.

Veja também: Herdeiro pode receber a aposentadoria de quem morreu?

Quais usuários podem usar o novo recurso

Todos os usuários ficarão ansiosos para usar o novo recurso do WhatsApp, mas ele ainda está em fases de teste e deve ser liberado após esse período. Porém, a prévia da atualização já pode ser encontrada no WhatsApp Beta para Android 2.23.10.19, e ele está disponível na Google Store para aqueles que são testadores mensageiros.

Para os que não tem essa opção disponível, precisam esperar para avaliarem o novo recurso e verem se gostam ou não. Além de verificarem se ele é igual ao Telegram.

Veja também: A empresa pode alterar a DATA do salário? Entenda