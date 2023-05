ALERTA GERAL para quem tem dívidas no Serasa e não pagou

No Brasil, a cada ano que se passa, infelizmente, o número de pessoas endividadas e inadimplentes só aumenta, o que acaba deixando a reputação delas no Serasa e no SPS bastante ruim. As plataformas citadas são usadas no momento que empresas e financeiras vão consultar o histórico de cada usuário, para verificar as chances dele pagar as dívidas em dias ou não.

Contudo, quando o cidadão está com seu nome sujo, isso pode acabar interferindo em algumas situações e até mesmo fazendo com que ele caia em golpes, principalmente, na hora de conseguir empréstimos, entenda.

Confira o alerta emitido para quem possui dívidas no Serasa | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Cuidado na hora de realizar empréstimos

Basicamente, quando o cidadão acaba não pagando suas dívidas em dias, ele fica inadimplente, o que significa que ele possui uma conta mas não a pagou. Isso interfere em várias coisas em sua vida, como na hora de conseguir crédito na praça, seja para um empréstimo, um cartão de crédito ou um financiamento.

E na maioria das vezes, a pessoa acaba precisando realizar um empréstimo, pois na praça há os famosos empréstimos para negativados, mas o que poucos sabem, é que essas modalidades podem ser bem perigosas, uma vez que isso pode comprometer uma boa parcela do salário da pessoa. Principalmente, porque pelo fato dele ser negativado, isso possui um impacto negativo em sua reputação.

Por isso, as únicas escolhas que são disponibilizadas nesses casos, são os empréstimos consignados ou os empréstimos com garantia de algum bem de valor.

No primeiro caso, mensalmente, é retirado um valor do salário do cidadão, já no outro caso, o cidadão oferece algo de valor para o banco, caso a pessoa não pague a dívida, o banco fica com o item.

Cuidado com os golpes

Quando uma pessoa negativada vai atrás de realizar um empréstimo, na maioria das vezes, ela já se encontra desesperada e por esse motivo, é bem comum que golpistas acabam piorando ainda mais a situação dessas pessoas, o que pode acabar de uma só vez com suas finanças.

Geralmente, as propostas são bem milagrosas, tipo, envie um certo valor X para que a gente possa liberar um empréstimo no valor Y, mas infelizmente, 100% das vezes, só quem sai ganhando nessa ‘troca’ é o golpista’.

Pois após o golpe ser realizado, a pessoa é bloqueada e perde o dinheiro que enviou e ainda fica sem o dinheiro que ela iria receber caso a operação fosse verdadeira.

Por isso, nesses casos de nome negativado, tente conseguir um empréstimo que permita que você use como garantia algum bem que você possui, além disso, em paralelo, mude sua reputação de crédito, a fim de aumentar o seu score e você não passar perrengues na próxima vez que precisar de um dinheiro emprestado.

Para isso, procure pagar suas contas em dia, além disso, caso tenha cartão de crédito, pague a fatura antes do vencimento, use essa estratégia com todas suas dívidas.

Com isso, após algum tempo, a sua reputação irá melhorar bastante. Permitindo que você consiga ter direito a crédito na praça novamente.

