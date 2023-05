ATENÇÃO! Trabalhadores receberão até R$ 1.320 na segunda-feira

O famoso Programa de Integração Social, conhecido popularmente somente como PIS, está sendo pago aos trabalhadores de todo o país pela Caixa Econômica Federal: exatamente desde o dia 15 de fevereiro todos os cidadãos com carteira assinada que nasceram de janeiro a junho têm tido acesso aos repasses.

Já a partir de segunda, 15 de maio, será a hora das pessoas nascidas entre julho e agosto terem acesso ao dinheiro, desde que atendam aos pré-requisitos. Lembrando que o valor pago já está ajustado com base no novo salário mínimo (R$ 1.320).

O Programa de Integração Social teve sua criação baseada em uma lei dos anos 70, e é totalmente voltado para os trabalhadores da iniciativa privada. E, claro: para ter acesso ao benefício, é imprescindível que o cidadão tenha trabalhado atendendo ao regime CLT, ou seja, com carteira assinada.

Notícia de valor extra anima os trabalhadores brasileiros | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quais trabalhadores têm direito ao recebimento do PIS

Os pagamentos relacionados ao PIS no decorrer de 2023 estão sendo feitos pela Caixa Econômica Federal, e têm 2021 como ano base.

Portanto, para ter direito a este abono salarial todo trabalhador deve atender aos seguintes pré-requisitos:

Ter trabalhado pelo menos 30 dias no ano de 2021, com a carteira de trabalho devidamente assinada pela empresa contratante;

Ter registro ativo no sistema do PIS, sendo que esse registro precisa ter acontecido há 5 anos (pelo menos);

Ter recebido no máximo 2 salários mínimos por mês, no período em que trabalhou em 2021;

Ter todas as informações atualizadas dentro do RAIS.

Os trabalhadores já podem fazer a consulta das quantias disponíveis para saque, sendo que, para isso, podem usar o app Carteira de trabalho Digital, disponível para download gratuito nas principais lojas de aplicativos.

Outra forma de fazer a consulta de forma rápida e prática é por meio dos telefones 158 e 0800 726 0207.

Qual é o valor pago em 2023

É importante frisar que o valor pago neste abono sempre é proporcional ao tempo que o cidadão trabalhou durante o ano base: o cálculo sempre é feito considerando o número de meses que foram trabalhados, fazendo uma multiplicação de 1/12 (com base no salário mínimo vigente).

Os trabalhadores, como já citado, devem ter atuado com carteira assinada por pelo menos 30 dias dentro do ano base, sendo que cada mês trabalhado sempre corresponde a 1/12 do piso salarial.

Assim sendo, quem trabalhou todos os 12 meses de 2021 poderá receber R$ 1.320 agora em 2023.

Como está o calendário para o pagamento do PIS este ano

O pagamento do PIS é feito considerando o mês de nascimento dos trabalhadores, conforme relação abaixo:

15 de fevereiro: foi liberado valor para os nascidos em janeiro e fevereiro;

15 de março: foi liberado o valor para os nascidos em março e abril;

17 de abril: foi liberado o valor para os nascidos em maio e junho;

15 de maio: será liberado o valor para os nascidos em julho e agosto;

15 de junho: será liberado o valor para os nascidos em setembro e outubro;

17 de julho: será liberado o valor para os nascidos em novembro e dezembro.

