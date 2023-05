Novo pagamento do Bolsa Família pode ser liberado ainda em maio

Várias famílias vivem em vulnerabilidade em todo o país, isso faz com que muitas delas precisem do benefício do Bolsa Família. Ele se trata de um programa cujo objetivo é ajudar famílias em situação de pobreza.

Ele foi relançado em março de 2023, instituído pela Medida Provisória 1.164/2023. O valor das parcelas é de R$ 600, além do pagamento de R$ 150 por criança de até 6 anos. Alguns beneficiários foram bloqueados e esperam ansiosos pela liberação ainda em maio.

Mais informações sobre esses bloqueios, quais famílias terão acesso e datas do calendário podem ser encontradas no artigo a seguir.

Mais famílias terão acesso ao Bolsa Família

O Bolsa Família passou por diversos bloqueios em todo país e preocupou diversos beneficiários. Essa ação foi devido a um pente-fino implementado pelo Governo Federal. O intuito é garantir que apenas famílias vulneráveis participem do programa.

Já com a atualização do cadastro dos que têm direito de receber os valores, o governo pretende desbloquear alguns inscritos no mês de maio. Assim, mais famílias terão direito ao benefício.

Conforme dados do Ministério da Cidadania, responsável pelo programa, é de uma importância que todos os participantes mantenham os seus cadastros atualizados. Dessa forma, não correm o risco de perder o direito ao Bolsa Família.

Para todas as pessoas que não querem ser bloqueadas, é preciso que o responsável familiar, ou seja, quem realizou o registro no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), faça a atualização dos dados cadastrais a cada dois anos ou se tiver alguma alteração.

Infelizmente, ainda existem muitas pessoas que tentam receber, mas não têm direito ao Bolsa Família e, devido à essas fraudes, prejudicam os demais que participam do programa. Essa atualização dos dados ajuda muito a evitar os golpes no sistema, desse modo, as famílias vulneráveis continuam recebendo os valores previstos.

O Bolsa Família é um instrumento importante no combate à pobreza. Além disso, ele promove a inclusão social no país, por ser responsável por beneficiar milhões de brasileiros em todos os estados.

Apesar das diversas pessoas tentarem fraudar o programa, o governo federal tem se empenhado em criar maneiras de rastrear os dados e verificar quem de fato deve receber o benefício.

Segue o calendário do Bolsa Família de maio

Pelo fato de desbloquear diversas famílias no mês de maio, o governo tende a estabelecer critérios mais rigorosos para quem deseja ingressar no programa. Ao passo que o desbloqueio não ocorre, os demais pagamentos começam normalmente a partir do dia 18 de maio, conforme as orientações abaixo:

NIS final 1 – 18 de maio;

NIS final 2 – 19 de maio;

NIS final 3 – 22 de maio;

NIS final 4 – 23 de maio;

NIS final 5 – 24 de maio;

NIS final 6 – 25 de maio;

NIS final 7 – 26 de maio;

NIS final 8 – 29 de maio;

NIS final 9 – 30 de maio;

NIS final 0 – 31 de maio.

Os beneficiários devem se deslocar ao local de recebimento do Bolsa Família com o cartão do benefício na data prevista acima.

