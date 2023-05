RUGAS no passado: envelhecimento pode ser 80% recuperado

Toda mulher quando está envelhecendo começa uma crise porque o seu corpo começa a mudar totalmente, rugas começam a aparecer, o cabelo começa a ficar branco, a pele fica mais flácida e isso vai causando uma crise.

É por isso que temos uma notícia que pode elevar a autoestima da mulher, pois com certeza o desejo de todas é que tivesse uma fórmula secreta totalmente aprovada para diminuir um pouco com esse envelhecimento.

Se você já teve esse sonho saiba que aconteceu algo bem parecido. A Universidade da Califórnia em San Diego fez um estudo na ScienceDirect que teve um resultado bem positivo e todos ficaram felizes com a conquista. Ou seja, a partir dos estudos e dos experimentos eles concluíram que o tão temido envelhecimento de uma levedura atrasou cerca de 82% após ter passado por um procedimento.

estudo está avançando para retardar o tempo envelhecimento. Imagem: arquivo / FreePik

Pílula da juventude

Será que se chamaria pílula da juventude? Está vindo aí uma inovação da estética? É uma notícia que muitas mulheres querem que se torne realidade o mais rápido possível, no entanto, ainda é preciso de um tempo pois ainda não tem aplicação do composto em seres humanos, mas eles não deixam de considerar que é um progresso totalmente positivo e animador.

Estudo para diminuir a frequência do envelhecimento

O objetivo principal desse estudo que estão tentando fazer é para diminuir a frequência do envelhecimento do corpo, já que o sonho da maioria das mulheres. Nessa análise eles conseguiram analisar células das leveduras em maneiras diferentes de envelhecer, um é pelo declínio na estabilidade do DNA o outro é pelo declínio das mitocôndrias.

E para evitar esse procedimento de células declinassem no modo convencional, é um caminho que foi identificado pelos pesquisadores e foi manipulada pelos circuitos reguladores de genes e que por fim comanda esse desgaste celular.

Um ponto interessante que observamos é que os genes também fazem parte das células humanas e são também responsáveis por várias funções dentro do corpo, entre elas a que todos gostariam, a de envelhecer.

Com esse experimento, todas as células de leveduras que foram modificadas quando comparadas com as células que não tiveram nenhuma alteração, foi detectado que aumentaram a vida em 8%, ou seja, acabaram atrasando o envelhecimento, e isso foi uma conquista e um passo a frente para esses estudos.

Veja também: Gosta de café? Ele pode causar efeitos ASSUSTADORES no seu corpo

Futuramente falaremos: envelhecimento é coisa do passado

A ciência e os estudos estão tentando desafiar alguns pontos da vida ao qual achamos que é inevitável, da forma que foi criado e é isso que vai prevalecer até o final. Sim, sabemos disso, mas a ciência gosta de desafiar a lei.

Nan Hao, que é o autor desse estudo compartilhou seu pensamento depois de toda essa experiência e estudo que resultou em uma resposta positiva:

“O nosso trabalho é uma prova de conceito e aplicação que foi bem-sucedida da biologia sintética para conseguir reprogramar o processo de envelhecimento’.

Veja também: JAMAIS use uma faca de metal para cortar ABACATE; descubra por que