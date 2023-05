Governo estadual APROVA “salário mínimo” de R$ 1.550

Temos uma ótima notícia para quem mora em São Paulo, foi oficialmente aprovada a proposta da lei que vai aumentar o valor do salário-mínimo do estado de São Paulo no valor de R$ 1.550, essa aprovação foi feita na Alesp (Assembleia Legislativa do estado, nesta última quarta-feira (10). O responsável pelo texto é o governo do estado.

Mas não foi somente nisso que teve algumas alterações, e além dessa aprovação do aumento do salário os deputados estaduais conversaram e inseriram um novo dispositivo que coloca na lista de pessoas com direito ao recebimento desse piso pelos cidadãos que trabalham como cuidadores de idosos.

salário paulista é maior do que o aumento que Lula fez. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assim que o texto foi aprovado disse “Estou em Nova York para buscar investimentos para São Paulo e recebi essa ótima notícia de que a Assembleia aprovou o novo salário-mínimo paulista no valor em R$ 1.550 que foi proposto pelo Governo de São Paulo”.

Para complementar, o governador ainda agradeceu todo o empenho dos deputados e deputadas que estão atendendo a real necessidade das pessoas e valorizou o salário paulista, e disse que toda a dedicação da casa tem sio valiosa para os avanços em São Paulo.

Logo depois que aconteceu a aprovação desse documento pela Assembleia Legislativa, agora o governador precisa sancionar para que essa nova medida comece a valer.

Aumento do salário paulista

Para quem ainda não sabe, atualmente existe um salário-mínimo paulista com duas faixas: a faixa 1 conta com o valor do salário de R$ 1.284 e a faixa 2 conta com R$ 1.306, e o novo texto aprovado na Alesp está prevendo o valor do salário para uma única faixa no valor de R$ 1.550.

Ou seja, terá um reajuste que vai representar um aumento de 20,7% para a faixa 1 e de 18,7% para a faixa 2. Em ambos os casos, estamos querendo te mostrar que vai acontecer um reajuste real acima da inflação e assim os trabalhadores terão um aumento e também no poder de compra.

Membros da oposição

O projeto do governador de São Paulo Tarcísio foi enviado em urgência na Alesp e teve um bom resultado não encontrou nenhuma resistência dos deputados estaduais. Teve alguns membros da oposição que foram a favor do aumento, mas mesmo assim fizeram algumas ressalvas.

Um deles foi o deputado Jorge do Carmo (PT) que disse “votamos favorável, mas estamos cobrando o governo um salário decente também para os servidores”.

Veja também: O que muda com o AUMENTO do salário-mínimo no Brasil

Tarcísio do aumento no salário paulista maior do que o presidente Lula

Como podemos analisar, o aumento do valor do salário-mínimo paulista que Tarcísio indicou é maior que o do Governo Federal, pois o presidente Lula subiu o valor do salário apenas R$ 18,00 passando de R$ 1.302 para R$ 1.320.

Veja também: Salários de até R$ 9 MIL; vários editais MILITARES abertos no Brasil