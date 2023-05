Ficou mais fácil MENTIR pelo WhatsApp? Mensagens podem ser alteradas

O WhatsApp está preparando mais uma novidade para seus usuários e sempre querendo utilizara tecnologia para mostrar que tudo é possível aos estudos. Você já se imaginou podendo editar a mensagem que você mandou e foi errada? Seria um sonho, não é mesmo? Já que quando mandamos mensagem e apagamos o contato consegue analisar que queríamos falar alguma coisa.

A Meta, que é responsável pelo aplicativo WhatsApp notificou que nesta terça-feira (9) analisaram que em uma etapa de testes para uma nova ferramenta permitiu editar mensagem que já foi enviado para o destinatário dentro do chat. Porém, essa ferramenta ainda está em teste e estudo, sendo disponível somente para as pessoas que estão realizando os testos no Estados Unidos da versão web.

É importante destacar que não foi divulgado pois ainda não tem uma data exata e até mesmo previsão de quando erra ferramenta nova do WhatsApp será lançada, porém os usuários já estão comentando e esperançosos para que seja logo pois é uma ferramenta muito aguardada.

ferramenta ainda está em teste. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Opinião do site WabetaInfo

O site WabetaInfo, que é um site totalmente especializado nas informações do aplicativo WhatsApp disse que esse recurso tem chances de ser ativado dentro dos chats individuais ou também nos grupos, ou seja, para isso acontecer basta a mensagem ser enviada e a pessoa vai conseguir editar.

Para complementar e deixar todos ansiosos e querendo saber um pouquinho mais sobre o assunto, o site disse que depois que o texto for reescrito e totalmente atualizado, infelizmente vai aparecer uma notificação embaixo da frase escrito “edited”, traduzindo para o português é “editada”.

Ou seja, é um aviso que vai mostrar para todos que estiverem no grupo, se caso você ter editado uma mensagem no grupo, e assim todos vão ver essa notificação, mas somente se tiverem no celular a ´última versão beta do aplicativo, além disso para todos os celulares que têm o login da conta do usuário responsável por reescrever essa mensagem.

Pronunciamento da Meta

A meta não informou se vai continuar estudando e lançando novas versões para esses testes para especificamente essa funcionalidade ou se vai lançar recursos de forma oficial para as pessoas, até o momento ela não notificou.

Veja também: MODO “MARIO BROS” do WhatsApp pode ser ativado desta forma

WhatsApp

A cada mês o WhatsApp tenta lançar uma nova surpresa aos seus usuários ou informar sobre o que pode acontecer com tanta tecnologia, como já falamos aqui, tem pessoas que usam para o bem e tem pessoas que usam para o mal.

Recentemente, foi descoberto que tem muitas pessoas criando dois perfis no WhatsApp para trair, sabemos que é possível ter dois WhatsApp pois tem diversas pessoas que usa um como trabalho e outro como pessoal. Mas essa tecnologia também pode ser ruim nas mãos de algumas pessoas.

Além disso, os golpes on-line estão crescendo demais, e infelizmente o aplicativo WhatsApp é uma plataforma que proporciona um crescimento muito grande de compartilhamento de links que são totalmente maliciosos.

O WhatsApp foi criado com a intenção de facilitar e trazer praticidade na comunicação com outras pessoas, e para não deixar essa plataforma se tornar um lugar tão perigoso, a nossa dica é para que se atende todos os links estranhos em que receber e que não clique e nem compartilhe.

Veja também: Como MUDAR as letras do WhatsApp sem outro app