2 INFORMAÇÕES reveladoras sobre o Bolsa Família

Para os beneficiários do maior programa social do governo: Bolsa Família já querem saber sobre o calendário de pagamento deste mês, mas igual todos os outros e por regra os pagamentos só iniciam nos últimos 10 dias úteis do mês. Enquanto a data não chega, os deputados estão conversando sobre uma Medida Provisória que criou um novo programa social, mas podem ficar tranquilos que é uma boa informação para os beneficiários, é mais pra um pagamento extra.

cadastros estão sendo desbloqueados. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

São cerca de 21 milhões de famílias que são inscritas no Bolsa Família

Devido a esse cenário e também pela Medida Provisória os parlamentas podem modificar algumas coisas do texto original MPV nº 1164/2023, que foi onde modificou as leis do antigo programa que se chama Auxílio Brasil, e assim que Lula assumiu a previdência voltou a se chamar Bolsa Família.

Entre as sugestões dentro do texto que é original o relator deputado Francisco aceitou colocar ao texto a proposta da criação de um novo benefício para as mulheres que acabaram de ganhar bebê e para as crianças que estão em fase de amamentação.

A quantia de famílias inscritas no programa são muitas e querem ajudar o maior número possível e de todas as formas. Segundo informações desse projeto, as mulheres poderão receber um auxílio no valor de R$ 50 durante 6 meses, no entanto, não temos mais detalhes pois ainda estão em desenvolvimento.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social também estão analisando e depois vai compartilhar o que foi decidido, pois é a pasta que toma conta do programa por isso, esse valor ainda não tem como ser pago dentro desse mês de maio, ainda são necessárias algumas semanas para ser definido e esperar a aprovação pela Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal.

Ótimas notícias para os beneficiários do Bolsa Família

Além dessa boa notícia que pode ajudar as mulheres que acabaram de ganhar o seu bebê, é que os cadastrados que foram bloqueados recentemente já estão sendo desbloqueados. Lembrando que isso aconteceu devido a pasta estar suspeitando de irregularidades nos cadastros e era necessário fazer isso para que a pessoa se procura um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para fazer a atualização do cadastro.

No final do mês de abril, o governo já estava avisando que seria possível isso acontecer porque todo o sistema estava trabalhando para essa atualização, desde o dia 29 de abril e deve terminar somente no dia 23 de junho. Porém, algumas famílias já estão afirmando que seus cadastrados estão voltando ao normal e que já estão recebendo também o valor retroativos dos meses que ficaram sem receber os R$ 600.

Veja também: COMUNICADO GERAL HOJE para quem tem inscrição no Cadastro Único

Cadastrados desbloqueados

É necessário todo o beneficiário saber que os cadastrados que estão sendo desbloqueados foram aqueles que fizeram atualização dos dados até o dia 15 de abril, já os outros que fizeram depois dessa data só poderão ser desbloqueados no final do mês de junho, lembrando que é somente se conseguirem comprovar que seu cadastro está sendo dos requisitos para receber o programa.

Se você tem dúvida e quer saber se o seu cadastro foi desbloqueado, você pode entrar no aplicativo do Bolsa Família, ou pelo aplicativo Caixa tem.

Veja também: ALÔ, BENEFICIÁRIOS! Abono de dezembro do Bolsa Família 2023 foi confirmado?