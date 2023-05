7 sinais que podem CONDENAR sua saúde, se você for homem

A saúde é o bem mais valioso que qualquer pessoa pode ter, uma vez que alguém pode possuir dinheiro, mas sem saúde, não é nada. Por isso, é de suma importância ficar ligado aos sinais que o nosso corpo dá em relação ao funcionamento do organismo na totalidade. É a chamada homeostase, quando o corpo está com o pleno funcionamento de todos os sistemas. Portanto, fique atento a 7 sinais que podem demonstrar que sua saúde está ruim, o quarto sinal é um dos mais comuns.

Sintomas que podem condenar a saúde de um homem, confira | Imagem de Herbert II Timtim por Pixabay

Os principais sinais, dizem respeito a doenças como o câncer

O Câncer é sem dúvida alguma, uma das doenças mais cruéis que há, pois ela age de maneira silenciosa e quando a pessoa percebe, já não há mais jeito, pois o câncer já tem evoluído bastante. E a depender do tipo de câncer, esse diagnóstico se torna ainda mais difícil, todavia, há outros tipos que podem ser identificados com uma maior facilidade.

Como é o caso do câncer de próstata, que se a pessoa for de maneira frequente ao médico, caso ela tenha o câncer citado, pode facilmente ficar curada apenas com o tratamento, embora o desenvolvimento da doença seja lento. Mas, quando o tumor já está grande, que dá para sentir ao pressionar a uretra, o tratamento pode ser iniciado.

E é exatamente por essa dificuldade no diagnóstico, que é preciso que todo cidadão faça anualmente o chamado check-up preventivo, para ter certeza que não há nada de errado em seu corpo.

Veja também: O Que É Hematúria? Sintoma Pode Sinalizar Câncer Na Bexiga

Quais os 7 sinais primordiais no câncer de próstata?

Há sinais que podem ser confundidos com outras doenças, por isso, é importante que cada paciente faça meio que uma junção de todos os sintomas, para saber se há ou não suspeita de estar com o câncer citado. Mas um sinal que é bem comum é ir urinar várias vezes durante a noite, geralmente, esse sinal vem junto com a urgência de chegar até o banheiro.

Embora haja essa urgência, quando a pessoa chega até o local, ela começa ter uma certa dificuldade ao começar urinar, pois é preciso realizar um grande esforço para sair da inércia. Tudo isso pode sinalizar um possível CA de próstata.

Por fim, a urina fraca e a sensação que não conseguiu esvaziar a bexiga por completo, pode sinalizar também essas complicações. Mas o sinal que deve causar mais preocupação, é acerca de haver sangue na urina ou no sêmen, caso você identifique isso, procure um médico imediatamente, pois pode ser uma infecção simples ou algo mais complexo.

Veja também: Descoberta A Fruta Que Combate O GANHO De Gordura; Ela É Azeda