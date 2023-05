Prazo final para atualizar o Cadastro Único; atenção para não ser BLOQUEADO

O Bolsa Família é um dos principais programas de distribuição de renda do Brasil. No início do ano milhões de cadastros fraudulentos foram descobertos e bloqueados. Aproximadamente 1,2 milhão de famílias unipessoais ficaram sem receber esta última parcela do Bolsa Família. Aos brasileiros bloqueados, o prazo está cessando. Veja o que pode ser feito para recuperar o benefício e as datas estipuladas.

Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Prazo final para atualizar o Bolsa Família

O Bolsa Família é interligado ao Cadastro Único. Os dados do Cadastro Único são usados pelo Governo Federal a fim de liberar ou não os benefícios aos brasileiros. Portanto, caso os cadastros estejam irregulares o Bolsa Família será suspenso.

Milhões de famílias estão com os dados equivocados. Bem como de renda e até mesmo quantidade de membros. Durante a pandemia muitos brasileiros acabaram fraudando o programa a fim de conseguir adentrar e receber benefícios duplicados.

Por isso é necessário realizar a averiguação cadastral. Todas as famílias bloqueadas precisam realizar essa ação. Entretanto, o prazo final está prestes a terminar.

Os brasileiros que não atualizarem os dados até o dia 16 de junho terão o benefício suspenso “para sempre”. Sendo necessário entrar novamente na fila de esperar e reiniciar o ciclo cadastral. Para atualizar os dados e não ter o cadastro bloqueado ou “de volta” é necessário ir até o Cento de Referência da Assistência Social (CRAS).

Ao chegar lá é preciso entregar os documentos pessoais do titular e dos membros que compõe a família. Lembrando que não somente as famílias unipessoais estão sendo bloqueadas.

Leia mais: Estes TRABALHADORES não sabem, mas podem sacar R$ 1.320

Novos bloqueis são anunciados

Espera-se que nos próximos meses novos bloqueios aconteçam. Em contraste ao que muitos pensam essas ações possuem como intuito retirar os cadastros irregulares a fim de dar lugar aos brasileiros que realmente precisam.

Alguns beneficiários acreditam que esses bloqueios estão acontecendo a fim de cortar custos. Para este mês de junho, limite para a atualização cadastral, os beneficiários aptos a receberem os benefícios hão de receber parcelas de R$ 600 com adicional de R$ 150.

Além disso, começará a ser pago o adicional de R$ 50 aos jovens beneficiários que possuem idade entre sete e dezoito anos. Entretanto, novas obrigações serão implantadas ao programa.

Bem como a necessidade de uma determinada porcentagem de presença escolar. Que será de 60% e 75% dependendo da faixa etária. A obrigatoriedade de que haja a atualização cadastral do cartão de vacina e pré-natal no caso das gestantes.

Portanto, caso haja o bloqueio do Bolsa Família é necessário ir até o CRAS local a fim de atualizar o cadastro e evitar possíveis bloqueios permanentes.