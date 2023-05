Pesquisa aponta atividade comum que reduz risco de demência

A demência é uma síndrome que causa a diminuição, lenta e progressiva, da função mental. Ela afeta a memória e a capacidade de aprender. A pessoa pode ter dificuldade para fazer suas atividades, ter alterações da personalidade e desorientação.

Nos idosos, a causa mais comum da demência é a doença de Alzheimer, entre 60% a 80% dos casos. Os jovens podem ter por conta de traumatismo craniano e tumores cerebrais.

Conforme dados de um estudo feito pela Universidade de Nova York, no qual, acompanhou 18.000 adultos, todos com idade entre 50 e 65 anos por 8 anos, chegou à conclusão de que uma simples atividade ajuda na redução da demência.

Mais informações sobre o estudo e qual atividade comum pode reduzir o risco da síndrome podem ser encontradas no artigo a seguir.

É possível retardar a demência com atividade simples do dia a dia | Imagem: geralt / pixabay.com

Atividade comum que reduz o risco de demência

O que foi questionado aos participantes da pesquisa pelos pesquisadores era se eles usavam a internet para fazer diversas atividades, como:

Enviar e-mails;

Realizar compras;

Navegar pelas redes;

Reservar viagens para as férias.

Assim, chegou-se à conclusão de que os que os responderam “sim”, na grande maioria das vezes, tiveram um risco 50% menor de ter o diagnóstico com todas as formas de demência, se comparados com os que não faziam essas atividades.

As entrevistas foram feitas a cada dois anos, entre os anos de 2002 até 2018. Dentre todos os participantes, nenhum deles tinha demência no início do estudo, já no final, foram diagnosticadas 1.183 pessoas, ou seja, quase 5% dos participantes.

Dividiram os participantes em quem tinha experiência com internet e os que não tinham. Do grupo experiente em internet, 224 de 10.333 foram diagnosticados com demência, ou seja, 1,5%. Já o grupo que não tinha experiência, 959 de 7.821 dos participantes desenvolveram demência, ou seja, 10,45%.

Todos os fatores de risco foram ajustados, como educação, grupo étnico, sexo, geração e sinais de declínio cognitivo. Com o estudo, os pesquisadores sugeriram que o uso da internet pode evitar a demência, assim, estimulando a pessoa a desenvolver novas habilidades e reduzindo a sensação de solidão.

Qual o tempo de uso de internet por dia

Foi feito um segundo experimento, em que se concluiu que duas horas de internet por dia parecem ser ideais para evitar o declínio cognitivo em adultos mais velhos. Além disso, o estudo também descobriu que o risco de demência poderia aumentar entre os que usam a internet por mais de oito horas.

Como o estudo teve suas limitações, incluindo o fato observacional, isso significa que não foi possível provar que o uso da internet estava associado a um risco maior de adquirir demência.

Outro ponto é que o estudo se baseou nos relatos dos usuários sobre sua atividade online. Sendo assim, isso pode variar de forma bem ampla entre os participantes da pesquisa.

