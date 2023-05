JAMAIS esqueça estes alimentos no micro-ondas; isso é PROIBIDO

O micro-ondas é um eletrodoméstico muito prático que facilita a vida dos brasileiros diariamente, seja para esquentar uma comida mais rápido e sem precisar sujar o fogão, ou seja, é um eletrodoméstico que todos querem ter em casa. Porém, precisamos ressaltar a importância de saber quais alimentos podem ir no micro-ondas, alguns podem passar por contaminação e até mesmo sofrer durante o aquecimento.

Para alertar, resolvemos fazer esse texto destacando quais alimentos não podem ir ao micro-ondas. Confira.

Alimentos que não podem ser esquentados no micro-ondas

PIZZA

Ah, quem não ama pizza, não é mesmo? Porém a pizza tem uma variedade de recheio que não podem ser aquecidos, e assim acaba prejudicando o consumo desse alimento. Quer uma dica? Para aquecer esse alimento é melhor na frigideira semi tampada.

BATATAS

Infelizmente a temperatura do micro-ondas não alcança a temperatura que é necessária para aquele alimento e matar as bactérias, um exemplo é o caso das batatas que possuem uma substância chamada Clostridium Botulinum, é preciso ficar atento a esse fator. A nossa dica é para que você esquente a bata somente no fogo.

COGUMELOS

Não é toda vez que as pessoas lavam os cogumelos para vender e podem estar associados a outros fungos, e o correto e ser preparado a temperaturas acima de 70ºC, ou seja, é melhor fazer em panelas bem potentes.

OVOS

Sobre os ovos vamos explicar. É verdade sim que pode cozinhar ovos no micro-ondas, mas deve-se lembrar que demora bastante e não mata a salmonela, e quando essas bactérias não morrem elas podem trazer prejuízos a saúde devido a suas partículas que são tóxicas.

BUFFET

Nesse tópico de Buffet é quando aquelas comidas que ficam em restaurantes (ficam expostas por muito tempo), por isso a nossa dica é que essas refeições não devem ser esquentadas pois aumenta o nível de proliferação de bactérias.

Cuidados

Esse texto é especialmente para você ficar atento e cuidar da saúde. O micro-ondas é um eletrodoméstico que deve ser usado em alguns casos específicos e não em todos os alimentos, mas muitos brasileiros não sabem disso, pois cozinhar um alimento cru nesse eletrodoméstico não é recomendado de jeito nenhum.

