Devolução do IMPOSTO DE RENDA tem lista divulgada para todos

Todos os anos os brasileiros devem realizar a declaração do Imposto de Renda, talvez o assunto seja temido por muitos. Contudo, outro momento bastante singular é o de receber a restituição do Imposto de Renda, isso significa, que o governo irá ‘devolver’ aquele valor que pegou a mais, as deduções são de várias espécies. Portanto, confira quando começa a devolução e quem receberá primeiro a restituição do IR em primeiro lote.

Quem terá prioridade na hora de receber

O primeiro lote diz respeito ao pagamento dos grupos prioritários e claro, que declararam dentro do prazo pré estabelecido pela Receita Federal. Os grupos prioritários são compostos por:

Idosos com idade superior a 80 anos;

Idosos com idade entre 60 e 79 anos;

Pessoas com algum tipo de deficiência física ou mental ou doença grave;

Contribuintes que a maior parcela de sua renda seja proveniente do magistério.

Mas para 2023 há uma grande novidade nos grupos prioritários, isto é, pessoas que optaram por receber via pix e colocaram o CPF como chave e também quem optou pela declaração pré-preenchida terão prioridade para receber em primeiro lote também.

Por fim, é importante realizar a declaração do IR até o dia 10 de maio, caso queira receber a restituição em primeiro lote. Caso faça após o prazo, embora o contribuinte seja do grupo de prioridade, ele só receberá nos demais lotes, que ao todo somam cinco.

Vale a pena usar a declaração pré-preenchida?

Sim, vale bastante a pena, pois acaba sendo um processo rápido e ainda permite que você receba o valor da restituição no primeiro lote. Para usá-la, basta entrar no programa gerador do IR, seja a versão desktop ou mobile e escolhê-la. Também há como fazer isso pelo portal e-CAC. Lembrando que para usar a versão, é preciso ter uma conta prata ou ouro na plataforma do governo.

Para realizar a consulta do valor equivalente à devolução fornecida pela Receita é preciso acessar a página da Receita Federal e após isso clicar em ‘iniciar’, feito isso, basta preencher os dados que serão solicitados e após isso, conferir o que será emitido. É no mesmo local que possíveis pendências são consultadas.

Por fim, pode ser que o contribuinte tenha pressa para receber o valor o quanto antes, nesses casos, ele pode optar pela antecipação do IR junto às instituições financeiras, mas vale lembrar que isso trata-se de uma espécie de empréstimo e há a incidência de juros.

