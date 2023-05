R$ 3 MIL liberados no Caixa Tem para GRUPO específico de pessoas

A CEF (Caixa Econômica Federal), por meio do programa chamado de SIM Digital, oferece a um grupo muito específico de pessoas uma opção de microcrédito, que está ligado diretamente ao aplicativo Caixa Tem.

E o público destinado a ser atendido por essa iniciativa é aquele composto pelos MEIs (Microempreendedores Individuais), que podem solicitar o valor máximo de R$ 3 mil.

Ou seja: trata-se de uma opção de microcrédito voltada para os empreendedores que já possuem cadastro ativo como MEI, sendo que os empreendedores brasileiros que ainda não possuem CNPJ não podem receber o valor solicitado diretamente por meio do aplicativo.

De toda forma, porém, o Caixa Tem acaba sendo necessário para a realização de uma etapa muito importante da solicitação, valendo a pena frisar que quem ainda não é regularizado como MEI pode receber no máximo R$ 1 mil.

O que é preciso para receber R$ 3 mil por meio do Caixa Tem

Antes de mais nada, qualquer pessoa que seja MEI precisa entrar no aplicativo Caixa Tem para atualizar os dados de seu cadastro, ou mesmo baixá-lo gratuitamente em uma loja de aplicativos para se cadastrar.

E isso se faz necessário por que, segundo a Caixa Econômica Federal, o Microempreendedor Individual precisa estar de acordo com todas as regras do empréstimo, além de, claro, ter seu perfil aprovado na análise de crédito que é realizada.

Essa análise, propriamente dita, é feita sempre dez dias depois de o cadastro ser atualizado e, uma vez concluída essa etapa, o cidadão deverá se dirigir a uma agência da Caixa Econômica Federal, tendo em mãos tanto seus documentos pessoais quanto aqueles ligados ao seu CNPJ.

Lembrando que, para se incluir no SIM Digital, o microempreendedor deve estar ativo há pelo menos um ano, respeitando o teto de faturamento de R$ 81 mil.

Isso sem citar o fato de que todo MEI e toda pessoa física deve ter eliminado, até fevereiro de 2022, qualquer dívida superior a R$ 3 mil: as dívidas acima desse valor só são toleradas se estiverem ligadas a financiamentos habitacionais, por exemplo.

Uma vez liberado para o MEI, os R$ 3 mil serão depositados na conta jurídica que a pessoa tenha junto à Caixa. Quem não tem essa conta, portanto, precisa abri-la antes de pedir o dinheiro.

Por fim, é preciso saber que o pagamento do empréstimo é feito no débito automático, devendo ser finalizado em no máximo dois anos, com juros mensais de no máximo 3,60%.

Como é o processo no caso de pessoa física

Já os empreendedores que ainda não estão formalizados podem fazer a solicitação do dinheiro do SIM Digital pelo próprio Caixa Tem.

É preciso atualizar as informações cadastrais e, depois, selecionar “Empréstimo – crédito Caixa Tem”. É nessa hora, por sinal, que deverá ser informada a quantia que se deseja contratar (no máximo R$ 1 mil) e em quantas parcelas pretende-se pagar.

Assim como os MEIs, os empreendedores que são PF (Pessoa Física) também podem pagar em até 24 parcelas, mas com juros de 3,99%.

