Quem recebe Bolsa Família tem estes 5 DIREITOS “secretos”

O Bolsa Família é sem dúvida o maior programa social presente no Brasil, que atualmente, atende um pouco mais de 20 milhões de brasileiros, fornecendo uma renda mínima de R$ 600 para cada família cadastrada. Todavia, o programa faz bem mais do que apenas transferir renda para os brasileiros, há outros 5 benefícios que poucos sabem, mas todo beneficiário do Bolsa Família tem direito, confira quais são e aproveite hoje mesmo!

Você pode obter bastante descontos por conta do Bolsa Família

Claro, antes de alguém ser beneficiária do Bolsa Família, ela precisa realizar a inscrição no Cadastro Único, que é a porta de entrada para os demais programas do governo. Por isso, todos os usuários do Bolsa Família acabam tendo direito a descontos exclusivos em alguns setores.

Por exemplo, na conta de energia, através do programa Tarifa Social de Energia Elétrica, com isso, todos os beneficiários conseguem ter descontos mensais na conta de luz, os descontos podem chegar a incríveis 65%, isso gera uma economia enorme ao final de cada mês. Lembrando que o desconto é proporcional a energia gasta por cada família.

Também há como as famílias conseguir a isenção em taxas para concursos públicos e para o próprio ENEM. É verdade que o concurso público é a melhor maneira que há dos brasileiros para ter uma estabilidade no emprego, entretanto, na maioria das vezes as taxas de inscrição são exorbitantes, mas com o Bolsa Família você consegue obter a isenção completa dos valores.

Veja também: Auxílio De R$ 800; Que Tem Direito E Como Se Inscrever Agora?

Também é possível realizar seus sonhos

Através do Bolsa Família, é possível que o titular consiga realizar o sonho da casa própria, através do programa Minha Casa Minha Vida. Todos os beneficiários do Bolsa Família conseguem ter descontos expressivos na hora de comprar sua casa própria, além de melhores condições no pagamento das prestações.

Além disso, também é possível ter o acesso a cursos profissionalizantes de maneira gratuita, para entrar rapidamente no mercado de trabalho e melhorar a renda da família em um âmbito geral.

Por fim, as famílias também possuem uma grande prioridade na hora de acessar serviços e programas sociais, como creches, centro de saúde e inúmeros outros. Tudo isso para garantir que mesmo a população mais vulnerável da sociedade, possa ter uma vida mais digna e todas essas ações também promovem a inclusão social. Desde 2003 esse programa vem mudando a vida de todos e tirando aquelas pessoas mais pobres de situações complicadas e fornecendo uma vida digna para elas e suas respectivas famílias.

Veja também: Cortes Do Bolsa Família: Ministro Afirma Que Vão Até Final Do Ano